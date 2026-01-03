Политика вместо математики: в британских школах будут учить голосовать с 16 лет

Британская демократия готовится к одному из самых радикальных обновлений за последние десятилетия. Правительство лейбористов под руководством Кира Стармера официально подтвердило намерение снизить возрастной порог для голосования с 18 до 16 лет. Если реформу одобрят, то на следующих всеобщих выборах судьбу страны будут определять подростки, которым сегодня исполнилось всего 12.

Об этом говорится в материале Politico.

Политика вместо математики: реформа школьной программы

Замысел Даунинг-стрит не ограничивается только изменением цифры в законе. Чтобы «новый электорат» не растерялся у избирательных урн, в британских школах планируют ввести специальные образовательные курсы.

Избирательная комиссия страны уже рекомендовала сделать изучение основ демократии, принципов государственного строительства и избирательных систем обязательным предметом.

Цель амбициозная — воспитать сознательного избирателя еще за школьной партой. Авторы инициативы верят, что это поможет подросткам лучше разбираться в политических манипуляциях и активнее участвовать в жизни государства.

Что говорят сами подростки

На фоне правительственных планов журналисты провели интересное исследование среди 12–13-летних школьников. Результаты оказались неоднозначными:

Подростки демонстрируют незаурядную осведомленность в глобальных темах: изменение климата, миграционный кризис и социальное неравенство вызывают у них живой интерес.

В то же время молодежь пока не готова ассоциировать себя с конкретными политическими силами. Когда участников спросили о симпатиях к партиям, большинство не смогло выбрать фаворита.

Это свидетельствует о том, что будущая электоральная база Британии будет чрезвычайно мобильной и непредсказуемой.

Политические ставки: Стармер против Фаража

Реформа разворачивается на фоне жесткого противостояния. Действующему премьеру Киру Стармеру придется бороться за симпатии молодежи с лидером правых сил Найджелом Фаражем.

Следующие выборы, которые должны состояться не позднее января 2029 года, обещают стать битвой идеологий, где каждый голос 16-летнего может стать решающим.

Критики идеи уже традиционно апеллируют к недостаточному жизненному опыту тинейджеров. В свою очередь сторонники реформы настаивают: вовлечение молодежи в избирательный процесс является единственным путем к обновлению демократических институтов и преодолению политической апатии.

