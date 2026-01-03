Політика замість математики: у британських школах вчитимуть голосувати з 16 років

Британська демократія готується до одного з найрадикальніших оновлень за останні десятиліття. Уряд лейбористів під керівництвом Кіра Стармера офіційно підтвердив намір знизити віковий поріг для голосування з 18 до 16 років. Якщо реформу схвалять, то на наступних загальних виборах долю країни визначатимуть підлітки, яким сьогодні виповнилося лише 12.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Політика замість математики: реформа шкільної програми

Задум Даунінг-стріт не обмежується лише зміною цифри в законі. Щоб новий електорат не розгубився біля виборчих урн, у британських школах планують запровадити спеціальні освітні курси. Виборча комісія країни вже рекомендувала зробити вивчення основ демократії, принципів державотворення та виборчих систем обов’язковим предметом.

Мета амбітна — виховати свідомого виборця ще за шкільною партою. Автори ініціативи вірять, що це допоможе підліткам краще розбиратися в політичних маніпуляціях та активніше брати участь у житті держави.

Що кажуть самі підлітки

На тлі урядових планів журналісти провели цікаве дослідження серед 12–13-річних школярів. Результати виявилися неоднозначними:

Підлітки демонструють неабияку обізнаність у глобальних темах: зміна клімату, міграційна криза та соціальна нерівність викликають у них жвавий інтерес;

Водночас молодь поки не готова асоціювати себе з конкретними політичними силами. Коли учасників запитали про симпатії до партій, більшість не змогла обрати фаворита.

Це свідчить про те, що майбутня електоральна база Британії буде надзвичайно мобільною та непередбачуваною.

Політичні ставки: Стармер проти Фаража

Реформа розгортається на тлі жорсткого протистояння. Чинному прем’єру Кіру Стармеру доведеться боротися за симпатії молоді з лідером правих сил Найджелом Фаражем. Наступні вибори, що мають відбутися не пізніше січня 2029 року, обіцяють стати битвою ідеологій, де кожен голос 16-річного може стати вирішальним.

Критики ідеї вже традиційно апелюють до недостатнього життєвого досвіду тінейджерів. Натомість прихильники реформи наполягають: залучення молоді до голосування — це єдиний шлях до оновлення демократичних інститутів та подолання політичної апатії.

