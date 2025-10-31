Принц Эндрю потеряет титул и покинет Виндзор: в чем провинился брат короля

Брат короля Великобритании Чарльза III, принц Эндрю, официально потеряет титул принца и будет вынужден покинуть свою резиденцию Royal Lodge в Виндзоре. Теперь он будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Читай в материале детали этого инцидента.

Больше не принц: Эндрю потеряет титул

Согласно документу, король Чарльз III инициировал процедуру лишения Эндрю всех титулов, званий и почестей.

Его Величество сегодня инициировал официальную процедуру лишения принца Эндрю титулов, званий и почестей, — отмечается в заявлении.

Согласно BBC News Украина, принцу уже направили сообщение о расторжении договора аренды Royal Lodge, где он проживал со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон. Эти меры признаны необходимыми, несмотря на то, что Эндрю продолжает отрицать все обвинения против себя.

Решение связано с новым витком скандала вокруг связей принца с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, который покончил с собой в тюрьме.

Семья Джуффре заявила, что она объявляет победу и что обычная американская девушка из обычной американской семьи свергла британского принца своей правдой и необычайным мужеством. Они добавили, что продолжат борьбу за ответственность всех причастных к преступлениям Эпштейна и Гислен Максвелл.

На этой неделе также появились детали о том, что в 2006 году Эндрю принимал Эпштейна, его подругу Гислейн Максвелл и продюсера Гарви Вайнштейна (также осужденного за сексуальные преступления) именно в Royal Lodge во время празднования 18-летия своей дочери, принцессы Беатрис. Ранее сообщалось, что встреча состоялась в Виндзорском замке, но новые факты указывают на более тесные связи, чем принц заявлял.

Royal Lodge — это 30-комнатный особняк, принадлежащий государству. Эндрю арендовал его до 2078 года без уплаты аренды, что обеспечивало ему юридическую защиту. Теперь он переедет в один из домов в частном королевском имении Сандрингем в Норфолке, на востоке Англии. Расходы на переезд и проживание покроет монарх из личных средств.

Сара Фергюсон, бывшая супруга Эндрю (развод состоялся в 1996 году), также покинет резиденцию и будет жить отдельно. Она — мать двух дочерей Эндрю, принцесс Беатрис и Евгении. После лишения Эндрю титула герцога Йоркского Фергюсон вернулась к девичьей фамилии.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивается поддержка жертвам насилия:

Их Величества желают четко заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и остаются с жертвами и пострадавшими от любых форм насилия.

Ранее принц Эндрю добровольно отказался от титулов герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллила после разговора с королем и под давлением дворца. Однако в качестве сына монарха он сохранял статус принца.

Скандалы вокруг него продолжаются со времен правления королевы Елизаветы II, но новые детали заставили королевскую семью принять радикальные меры.

Ранее мы сообщали, что Киев посетил принц Гарри — читай в материале, с какой целью он приезжал в столицу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!