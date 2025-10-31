Принц Ендрю втратить титул і покине Віндзор: у чому провинився брат короля

Брат короля Великої Британії Чарльза III, принц Ендрю, офіційно втратить титул принца та буде змушений залишити свою резиденцію Royal Lodge у Віндзорі. Відтепер він буде відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор.

Читай у матеріалі деталі цього інциденту.

Більше не принц: Ендрю втратить титул

Згідно з документом, король Чарльз III ініціював процедуру позбавлення Ендрю всіх титулів, звань і почестей.

Його Величність сьогодні ініціював офіційну процедуру позбавлення принца Ендрю титулів, звань і почестей, — зазначається в заяві.

Згідно з BBC News Україна, принцу вже надіслали повідомлення про розірвання договору оренди Royal Lodge, де він проживав зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон. Ці заходи визнані необхідними, незважаючи на те, що Ендрю продовжує заперечувати всі звинувачення проти себе.

Рішення пов’язане з новим витком скандалу навколо зв’язків принца з американським мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, який наклав на себе руки у в’язниці.

Родина Джуффре заявила, що вона оголошує перемогу і що звичайна американська дівчина зі звичайної американської родини повалила британського принца своєю правдою та надзвичайною мужністю. Вони додали, що продовжать боротьбу за відповідальність усіх причетних до злочинів Епштейна та Гіслен Максвелл.

Цього тижня також з’явилися деталі про те, що у 2006 році Ендрю приймав Епштейна, його подругу Гіслейн Максвелл та продюсера Гарві Вайнштейна (також засудженого за сексуальні злочини) саме в Royal Lodge під час святкування 18-річчя своєї доньки, принцеси Беатріс. Раніше повідомлялося, що зустріч відбулася у Віндзорському замку, але нові факти вказують на тісніші зв’язки, ніж принц заявляв.

Royal Lodge — це 30-кімнатний особняк, що належить державі. Ендрю орендував його до 2078 року без сплати оренди, що забезпечувало йому юридичний захист. Тепер він переїде до одного з будинків у приватному королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку, на сході Англії. Витрати на переїзд і проживання покриє король з особистих коштів.

Сара Фергюсон, колишня дружина Ендрю (розлучення відбулося у 1996 році), також залишить резиденцію і житиме окремо. Вона — мати двох дочок Ендрю, принцес Беатріс і Євгенії. Після позбавлення Ендрю титулу герцога Йоркського Фергюсон повернулася до дівочого прізвища.

У заяві Букінгемського палацу підкреслюється підтримка жертвам насильства:

Їх Величності бажають чітко заявити, що їхні думки і найглибші співчуття були і залишаються з жертвами і постраждалими від будь-яких форм насильства.

Раніше принц Ендрю добровільно відмовився від титулів герцога Йоркського, графа Інвернесса та барона Кіллілі після розмови з королем і під тиском палацу. Однак як син монарха він зберігав статус принца.

Скандали навколо нього тривають з часів правління королеви Єлизавети II, але нові деталі змусили королівську сім’ю вжити радикальних заходів.

Раніше ми повідомляли, що до Києва завітав принц Гаррі — читай у матеріалі, з якою метою він приїжджав до столиці.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!