Британія відмовила у притулку родині з України: дитина має панічні атаки

Навколо програми підтримки українських біженців у Великій Британії розгорівся гучний гуманітарний та політичний скандал. Як повідомляє Sky News, Міністерство внутрішніх справ Британії почало масово відхиляти заяви українців на отримання притулку, аргументуючи це тим, що в Україні існують безпечні зони.

Найбільш резонансною стала порада чиновників родині з Києва: вони запропонували дівчині-підлітку, яка страждає на панічні атаки через війну, використовувати навушники з шумопоглинанням, щоб не чути вибухів.

Чому Британія почала масово відхиляти прохання українців про захист

Історія сім’ї, якій порадили навушники та звукоізоляцію кімнат як засіб боротьби з панічними атаками дитини, викликала хвилю обурення серед правозахисників. Дівчинка почала страждати на розлади після небезпечної евакуації з Києва у перші дні вторгнення.

Попри те що британські лікарі підтвердили її стан, Home Office у листі-відмові зазначив: оскільки родину планують переселити в зону без конфлікту, цей випадок не досягає порогу виняткових обставин. Мати дівчини, коментуючи ситуацію, підкреслила абсурдність логіки відомства:

Поради щодо подорожей у Міністерстві закордонних справ свідчать, що всі поїздки до Заходу України, окрім необхідних, є небезпечними: тоді ж чому мої діти менш цінні, ніж британці?

Британські чиновники у своїх відмовах часто посилаються на застарілі дані за січень 2025 року, стверджуючи, що гуманітарна ситуація в Україні не є настільки критичною, щоб вважатися ризиком для життя. Вони пропонують біженцям релокацію до таких міст, як Тернопіль, Рівне, Чернівці або навіть Київ.

Проте ці аргументи прямо суперечать звітам ООН. Зокрема, у листопаді минулого року під час атаки на Тернопіль загинуло 38 людей, а понад 120 отримали поранення. В ООН тоді офіційно заявили, що цей удар чітко демонструє: жодна частина України не може вважатися безпечною.

Інша родина, чий будинок у Маріуполі був повністю знищений, також отримала відмову. Батько сімейства пройшов через катування російськими військами, і Home Office навіть визнав цей факт, погодившись, що чоловікові загрожує смерть або примусова мобілізація до армії РФ у разі повернення. Проте відомство все одно постановило, що сім’я може безпечно жити в Києві або на Заході країни.

Їхній син, який має аутизм, через стрес від бомбардувань перестав розмовляти. Хоча в Британії він почав демонструвати прогрес, Home Office заявив, що аутизм дитини не є співчутливою обставиною для надання притулку.

Ситуація ускладнюється тим, що спеціальні візові схеми для українців (Homes for Ukraine), які були продовжені до вересня 2028 року, не передбачають прямого шляху до отримання постійного місця проживання (settlement). Британський уряд пояснює це домовленістю з Києвом, який зацікавлений у поверненні громадян після війни.

Ліберально-демократична партія Великої Британії вже звинуватила уряд у тому, що він вибиває ґрунт з-під ніг українських родин. Депутат Джон Мілн закликав міністерку внутрішніх справ Шабану Махмуд створити чіткий механізм легалізації для тих, хто вже побудував життя в Британії та боїться повертатися в країну, де війна триває вже п’ятий рік.

