Трамп: Українці зможуть залишатися в США до кінця війни

Фото Сайт президента України Увечері 29 липня 2025 року, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп обнадіяв заявою про подальший статус українських біженців в США. Які в них перспективи — у матеріалі. Заява Трампа щодо українських біженців в США На запитання представника видання DW, що буде далі з біженцями з України, Дональд Трамп сказав: Ми це зробимо… Ми працюємо з людьми, що приїхали з України і додав, що українці зможуть залишатися в США до кінця війни. Ця заява президента, оприлюднена в мережі Х, виглядає як оптимістичний прогноз на тлі попередніх планів його адміністрації скасувати гуманітарну програму U4U та тимчасовий захист TPS, якими користуються понад 200 тисяч українців. Читати на тему 10-12 днів на мир: Трамп скоротив дедлайн для Путіна Трамп поставив ультиматум Путіну: 10-12 днів на припинення війни проти України. До того ж, ще у травні 2025 року, за даними BBC News Україна, адміністрація Трампа розглядала можливість виділити 250 мільйонів доларів на організацію добровільного повернення до рідних країн 200 тисяч українських біженців і 500 тисяч гаїтян, які прибули до США через війну. Ініціативу тоді розкритикували, назвали негуманною і такою, що суперечить цінностям, на яких базується американська політика допомоги. На якийсь час розмови про повернення українців припини. Нова заява Дональда Трампа обнадіює, та вона поки не має сили закону — програма U4U вже призупинена для нових заявок, а TPS діє до жовтня 2026 року. Проте слова Трампа можуть свідчити про те, що президент змінює риторику й українським біженцям, ймовірно, дозволять залишатися, поки триває війна. На офіційні рішення з цього приводу доведеться зачекати. Тому українцям в Америці наразі краще слідкувати за новинами та офіційними повідомленнями, а у разі потреби — консультуватися з імміграційними адвокатами. Читай також, які плани на майбутнє в українських біженців у Європі, чи повернуться додому, чи асимілюються у новому суспільстві. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Біженці, війна в Україні, Дональд Трамп, США Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter