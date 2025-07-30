Трамп: Українці зможуть залишатися в США до кінця війни

Увечері 29 липня 2025 року, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп обнадіяв заявою про подальший статус українських біженців в США. Які в них перспективи — у матеріалі.

Заява Трампа щодо українських біженців в США

На запитання представника видання DW, що буде далі з біженцями з України, Дональд Трамп сказав:

Ми це зробимо… Ми працюємо з людьми, що приїхали з України і додав, що українці зможуть залишатися в США до кінця війни.

Ця заява президента, оприлюднена в мережі Х, виглядає як оптимістичний прогноз на тлі попередніх планів його адміністрації скасувати гуманітарну програму U4U та тимчасовий захист TPS, якими користуються понад 200 тисяч українців.

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До того ж, ще у травні 2025 року, за даними BBC News Україна, адміністрація Трампа розглядала можливість виділити 250 мільйонів доларів на організацію добровільного повернення до рідних країн 200 тисяч українських біженців і 500 тисяч гаїтян, які прибули до США через війну.

Ініціативу тоді розкритикували, назвали негуманною і такою, що суперечить цінностям, на яких базується американська політика допомоги. На якийсь час розмови про повернення українців припини.

Нова заява Дональда Трампа обнадіює, та вона поки не має сили закону — програма U4U вже призупинена для нових заявок, а TPS діє до жовтня 2026 року.

Проте слова Трампа можуть свідчити про те, що президент змінює риторику й українським біженцям, ймовірно, дозволять залишатися, поки триває війна. На офіційні рішення з цього приводу доведеться зачекати.

Тому українцям в Америці наразі краще слідкувати за новинами та офіційними повідомленнями, а у разі потреби — консультуватися з імміграційними адвокатами.

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