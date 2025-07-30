Трамп: Украинцы смогут остаться в США до конца войны

Вечером 29 июля 2025 года, отвечая на вопросы журналистов, Трамп обнадежил заявлением о дальнейшем статусе украинских беженцев в США. Какие у них перспективы — читай в материале.

Заявление Трампа в отношении украинских беженцев в США

На вопрос представителя издания DW, что будет дальше с беженцами из Украины, Дональд Трамп сказал:

Мы это сделаем… Мы работаем с людьми, приехавшими из Украины, — и добавил, что украинцы могут оставаться в США до конца войны.

Это заявление президента, обнародованное в сети Х, выглядит как оптимистический прогноз на фоне предыдущих планов его администрации отменить гуманитарную программу U4U и временную защиту TPS, которыми пользуется более 200 тысяч украинцев.

К тому же еще в мае 2025 года, по данным BBC News Украина, администрация Трампа рассматривала возможность выделить 250 миллионов долларов на организацию добровольного возвращения в родные страны 200 тысяч украинских беженцев и 500 тысяч гаитян, прибывших в США из-за войны.

Инициативу тогда раскритиковали, назвали негуманной и противоречащей ценностям, на которых базируется американская политика помощи. На время разговоры о возвращении украинцев прекратились.

Новое заявление Дональда Трампа обнадеживает, но оно пока не имеет силы закона — программа U4U уже приостановлена для новых заявок, а TPS действует до октября 2026 года.

Однако слова Трампа могут свидетельствовать о том, что президент меняет риторику и украинским беженцам, вероятно, позволят остаться, пока идет война. Официальных решений по этому поводу придется подождать.

Поэтому украинцам в Америке лучше следить за новостями и официальными сообщениями, а в случае необходимости — консультироваться с иммиграционными адвокатами.

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