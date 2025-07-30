Для тебя Новости

Трамп: Украинцы смогут остаться в США до конца войны

Ольга Петухова, редактор сайта 30 июля 2025, 13:33
украинские беженцы в сша
Фото Сайт президента Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь