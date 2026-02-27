Британия отказала в приюте семье из Украины: у ребенка есть панические атаки

Вокруг программы поддержки украинских беженцев в Великобритании разразился громкий гуманитарный и политический скандал. Как сообщает Sky News, Министерство внутренних дел Британии начало массово отклонять заявления украинцев на получение убежища, аргументируя это тем, что в Украине есть безопасные зоны.

Наиболее резонансным стал совет чиновников семье из Киева: они предложили девушке-подростку, страдающей паническими атаками из-за войны, использовать наушники с шумопоглощением, чтобы не было слышно взрывов.

Почему Британия начала массово отклонять просьбы украинцев о защите

История семьи, которой посоветовали наушники и звукоизоляцию комнат как средство борьбы с паническими атаками ребенка, вызвало возмущение среди правозащитников. Девочка начала страдать расстройствами после опасной эвакуации из Киева в первые дни вторжения.

Несмотря на то что британские врачи подтвердили ее состояние, Home Office в письме-отказе отметил: поскольку семью планируют переселить в зону без конфликта, этот случай не достигает порога исключительных обстоятельств. Мать девушки, комментируя ситуацию, подчеркнула абсурдность логики ведомства:

Советы по путешествиям в Министерстве иностранных дел свидетельствуют, что все поездки на Запад Украины, кроме необходимых, опасны: тогда почему же мои дети менее ценны, чем британцы?

Британские чиновники в своих отказах часто ссылаются на устаревшие данные за январь 2025 года, утверждая, что гуманитарная ситуация в Украине не столь критична, чтобы считаться риском для жизни. Они предлагают беженцам релокацию в такие города, как Тернополь, Ровно, Черновцы или даже Киев.

Однако эти аргументы прямо противоречат отчетам ООН. В частности, в ноябре прошлого года во время атаки на Тернополь погибли 38 человек, а более 120 получили ранения. В ООН тогда официально заявили, что этот удар ясно демонстрирует: ни одна часть Украины не может считаться безопасной.

Другая семья, чей дом в Мариуполе был полностью уничтожен, тоже получила отказ. Отец семейства прошел через пытки российскими войсками, и Home Office даже признал этот факт, согласившись, что мужчине грозит смерть или принудительная мобилизация в армию РФ в случае возвращения. Однако ведомство все равно постановило, что семья может безопасно жить в Киеве или на Западе страны.

Их сын, имеющий аутизм, из-за стресса от бомбежек перестал разговаривать. Хотя в Британии он начал демонстрировать прогресс, Home Office заявил, что аутизм ребенка не является сочувствующим обстоятельством для предоставления убежища.

Ситуация осложняется тем, что специальные визовые схемы для украинцев (Homes for Ukraine), продленные до сентября 2028 года, не предполагают прямого пути к получению постоянного места жительства (settlement). Британское правительство объясняет это договоренностью с Киевом, который заинтересован в возвращении граждан после войны.

Либерально-демократическая партия Великобритании уже обвинила правительство в том, что оно выбивает почву из-под ног украинских семей. Депутат Джон Милн призвал министра внутренних дел Шабану Махмуд создать четкий механизм легализации для тех, кто уже построил жизнь в Британии и боится возвращаться в страну, где война продолжается уже пятый год.

Ранее мы писали, будут ли депортировать украинских беженцев из ЕС, если у них нет вида на жительство.

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