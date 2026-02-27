Для тебя Война в Украине

Британия отказала в приюте семье из Украины: у ребенка есть панические атаки

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 февраля 2026, 12:31 3 мин.
украинские беженцы в британии
Фото Pexels

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