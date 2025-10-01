Принцеса Анна у Києві: несподіваний візит сестри короля Великої Британії

До столиці України несподівано завітала принцеса Анна, сестра короля Великої Британії Чарльза.

Своїм візитом вона, без сумніву, привернула увагу світу до України та трагічних доль українських дітей, які гинуть і втрачають домівки через розв’язану Росією війну.

Детальніше по візит принцеси Анни в Україну — у матеріалі.

Принцеса Великої Британії Анна відвідала Україну з неофіційним візитом

75-річна донька королеви Єлизавети ІІ зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови йшлося про британську підтримку України.

Зокрема, про нові санкції, які Велика Британія оголосила проти тих, хто підтримує спроби насильницької депортації та ідеологічного “перевиховання” українських дітей.

Пізніше принцеса Анна побувала у центрі реабілітації, де поспілкувалася з пораненими ветеранами.

Разом із першою леді Оленою Зеленською висока гостя відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні та Михайлівський Золотоверхий собор.

Найбільш емоційним моментом візиту принцеси стала церемонія вшанування дітей, які загинули від початку повномасштабного вторгнення.

Принцеса залишила біля Меморіалу дітям м’яку іграшку й тихо поділилася з Оленою Зеленською: “У моєї доньки був такий самий ведмедик”.

У Центрі захисту прав дитини Анна говорила з підлітками, яких російські військові вивозили з України та які згодом повернулися додому.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія викрала 19,5 тисяч українських дітей — їх силоміць забрали з дому і вивезли до Росії або на окуповані нею українські землі.

Принцеса Анна подякувала працівникам центру за те, що саме завдяки їхній праці багато дітей знову можуть обійняти своїх батьків.

Цікаво, що принцеса відвідує Київ не вперше. Ще у 1973 році вона вже бувала в столиці України разом із чоловіком королеви Єлизавети, принцом Філіпом.

Тоді офіційним приводом були змагання з кінного спорту, що проходили в Україні.

Джерело: Суспільне.

