Чи потрібно пасинкувати баклажани: плюси та мінуси методу

Городники сходяться на тому, що рослини треба пасинкувати, щоб був великий врожай. Але чи підходить цей метод для всіх культур? Читай, чи потрібно пасинкувати баклажани. Дізнайся про переваги та недоліки цього методу.

Чи треба пасинкувати баклажани: переваги методу

Якщо пасинкувати баклажани, тобто видаляти бічні пагони, то це допоможе направити більше поживних речовин на квітки й плоди, що часто сприяє росту великих овочів.

Ще один плюс — менше листя. Це забезпечує більшу циркуляцію повітря, тоді у рослин буде менше захворювань, особливо в умовах теплиці або вологої погоди.

Варто пам’ятати, що за підвищеної вологості й температури пасинкування допомагає контролювати ріст зеленої маси й покращувати формування плодів.

Недоліки пасинкування баклажанів

Якщо не пасинкувати овочі, то баклажани формуються самостійно. У такому випадку листя захищає ґрунт від пересихання, і пасинкування може завдати більше шкоди, ніж користі.

Не можна обривати бічні пагони у суху погоду. Листя допомагає утримувати вологу, а їхнє видалення спричиняє стрес для рослини. Крім цього, такі операції в період спеки або вологості можуть призвести до інфекцій у місцях зрізу.

Як пасинкувати баклажани

Починати пасинкування треба за 2-3 тижні після висадки, або на початку цвітіння, коли кущ досяг 30-40 см. Повторювати цей процес слід кожні 10-14 днів.

Акуратно видаляй бокові пагони до перших квіток. Найкраще обрізати вранці, щоб зрізи підсохли до вечора.

Також важливо регулярно оглядати рослини після пасинкування — чи немає ознак хвороб або шкідників. За потреби обробити місця зрізів деревним вугіллям або біопрепаратами для профілактики.

Для слабких рослин підходить формування в одне стебло, для міцних — у два або три. За місяць до кінця сезону пасинкування припиняють, аби рослина змогла завершити вегетацію.

Баклажани — овоч, який можна використовувати як заготівлі до різних страв. Для цього треба знати, як правильно заморозити баклажани.

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