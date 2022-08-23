Синенькі на зиму: як правильно заморожувати баклажани — три способи

Якщо ти хочеш якнайбільше продовжити літо хоча б у тарілці, радимо заморожувати врожай овочів та ягід. Ми розповідаємо, як заморозити баклажани на зиму так, щоб вони не втратили смаку та користі. Дивись та готуйся до зими!
Варіантів заморозки баклажанів не так багато, але ми підібрали найвдаліші, які займуть мало місця в морозильнику. Найперший спосіб — заморожування кубиками.
Цей варіант ідеально підходить для приготування овочевих рагу. До того ж ти можеш заморожувати баклажани, нарізані кубиками, разом з іншими овочами — кабачками, морквою тощо.
Щоб заморозити баклажани кубиками:
Процес підготування та заморожування такий самий, як і в кубиках. Відрізняється лише форма нарізання. Потрібно також прибрати гіркоту за допомогою солі та додати пружності овочам окропом.
Щоб заморозити баклажанну ікру, потрібно:
Раніше ми розповідали про топ-3 способи заморозки свіжих помідорів.
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