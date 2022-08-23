Синенькі на зиму: як правильно заморожувати баклажани — три способи

Якщо ти хочеш якнайбільше продовжити літо хоча б у тарілці, радимо заморожувати врожай овочів та ягід. Ми розповідаємо, як заморозити баклажани на зиму так, щоб вони не втратили смаку та користі. Дивись та готуйся до зими!

Як заморозити баклажани: топ-3 способи

Варіантів заморозки баклажанів не так багато, але ми підібрали найвдаліші, які займуть мало місця в морозильнику. Найперший спосіб — заморожування кубиками.

Цей варіант ідеально підходить для приготування овочевих рагу. До того ж ти можеш заморожувати баклажани, нарізані кубиками, разом з іншими овочами — кабачками, морквою тощо.

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Щоб заморозити баклажани кубиками:

Добре промий овочі, зріж хвостики та наріж кубиками. Щоб прибрати гіркоту, переклади нарізані баклажани в миску та посип сіллю — на 1 кг плодів — 4 ст. л. солі. Для того щоб баклажани були смачними та не постраждали від заморожування, ти можеш залити їх окропом у каструлі на півгодини та накрити кришкою. Після термічної обробки добре промий нарізані кубики холодною водою, дай стекти та можеш заморожувати. Баклажани можна покласти у поліетиленовий пакет чи контейнер та зберігати в морозильнику протягом року.

Заморожування баклажанів кільцями — рецепт

Процес підготування та заморожування такий самий, як і в кубиках. Відрізняється лише форма нарізання. Потрібно також прибрати гіркоту за допомогою солі та додати пружності овочам окропом.

Заморожена баклажанна ікра — рецепт

Щоб заморозити баклажанну ікру, потрібно:

Добре промити та зрізати хвостики плодів. Проколоти виделкою вздовж баклажанів, щоб вони залишились цілими під час запікання. Запікати овочі за температури 180 ºС доти, доки вони не стануть м’якими. Під час запікання перевертай баклажани, щоб вони рівномірно пропікалися. Готові баклажани мають охолонути, а потім можна знімати шкірку. Баклажани можна розм’якшити виделкою або блендером та розкласти у формочки чи контейнери.

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