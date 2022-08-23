Синенькие на зиму: как правильно замораживать баклажаны — три способа

Если ты хочешь как можно больше продлить лето хотя бы в тарелке, советуем замораживать урожай овощей и ягод. Мы рассказываем, как заморозить баклажаны на зиму так, чтобы они не потеряли вкус и пользу. Смотри и готовься к зиме!

Как заморозить баклажаны: топ-3 способа

Вариантов заморозки баклажанов не так много, но мы подобрали самые удачные, которые займут мало места в морозильнике. Самый первый способ — замораживание кубиками.

Этот вариант идеально подходит для приготовления овощных рагу. К тому же ты можешь замораживать баклажаны, нарезанные кубиками, вместе с другими овощами — кабачками, морковью и т. д.

Сейчас также смотрят

Чтобы заморозить баклажаны кубиками:

Хорошо промой овощи срежь хвостики и нарежь кубиками. Чтобы убрать горечь, переложи нарезанные баклажаны в миску и посыпь солью — на 1 кг плодов — 4 ст. л. соли. Чтобы баклажаны были вкусными и не пострадали от замораживания, ты можешь залить их кипятком в кастрюле на полчаса и накрыть крышкой. После термической обработки хорошо промой нарезанные кубики холодной водой, дай стечь и можешь замораживать. Баклажаны можно положить в полиэтиленовый пакет или контейнер и хранить в морозильнике в течение года.

Замораживание баклажанов кольцами — рецепт

Процесс подготовки и замораживания такой же, как и в кубиках. Отличается только форма нарезки. Нужно убрать горечь с помощью соли, а также добавить упругости овощам кипятком.

Замороженная баклажанная икра — рецепт

Чтобы заморозить баклажанную икру, нужно:

Хорошо промыть и срезать хвостики плодов. Проколоть вилкой вдоль баклажанов, чтобы они остались целыми во время запекания. Запекать овощи при температуре 180 ºС, пока они не станут мягкими. Во время запекания переворачивай баклажаны, чтобы они равномерно пропекались. Готовые баклажаны должны остыть, затем можно снимать кожицу. Баклажаны можно размягчить вилкой или блендером и разложить в формочки или контейнеры.

Ранее мы рассказывали о топ-3 способах заморозки свежих помидоров.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!