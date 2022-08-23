Синенькие на зиму: как правильно замораживать баклажаны — три способа

Если ты хочешь как можно больше продлить лето хотя бы в тарелке, советуем замораживать урожай овощей и ягод. Мы рассказываем, как заморозить баклажаны на зиму так, чтобы они не потеряли вкус и пользу. Смотри и готовься к зиме!
Вариантов заморозки баклажанов не так много, но мы подобрали самые удачные, которые займут мало места в морозильнике. Самый первый способ — замораживание кубиками.
Этот вариант идеально подходит для приготовления овощных рагу. К тому же ты можешь замораживать баклажаны, нарезанные кубиками, вместе с другими овощами — кабачками, морковью и т. д.
Чтобы заморозить баклажаны кубиками:
Процесс подготовки и замораживания такой же, как и в кубиках. Отличается только форма нарезки. Нужно убрать горечь с помощью соли, а также добавить упругости овощам кипятком.
Чтобы заморозить баклажанную икру, нужно:
Ранее мы рассказывали о топ-3 способах заморозки свежих помидоров.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!