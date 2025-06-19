Стиль жизни Садоводство и огород

Нужно ли пасынковать баклажаны: плюсы и минусы метода

Богдана Макалюк, журналист сайта 19 июня 2025, 11:30
Нужно ли пасинковать баклажаны
Фото Unsplash

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