Жорсткіші вимоги, довші терміни — Британія кардинально переглядає правила легальної імміграції

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про запровадження нової стратегії, головною метою якої є суттєве зменшення легальної імміграції до країни.

Згідно з офіційною заявою британського прем’єра, оприлюдненою 12 травня, нова політика має на меті остаточно повернути контроль над кордонами та покласти край ганебному етапу в британській політиці.

Стармер підкреслив, що всупереч обіцянкам Консервативної партії, яка йшла на вибори з гаслом “Поверніть собі контроль”, у період між 2019 та 2023 роками показник чистої міграції до Великої Британії збільшився вчетверо й досягнув майже мільйона осіб.

Це число можна порівняти з кількістю мешканців Бірмінгема, другого за розміром міста Сполученого Королівства.

— Сьогодні наш уряд закриває цю сторінку. Експеримент завершено. Ми втілимо в життя те, про що ви неодноразово просили, — і ми відновимо контроль над нашими кордонами, — заявив лідер Лейбористської партії.

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Він також висловив думку, що за відсутності нових імміграційних правил Велика Британія ризикує перетворитися на “острів іноземців”, а не на націю, що спільно рухається вперед.

— Коли люди прибувають до нашої країни, вони мають також брати на себе відповідальність за інтеграцію, вивчити нашу мову, і наша система повинна чітко розрізняти тих, хто це робить, і тих, хто ні. Я вважаю, що це справедливо, — зазначив прем’єр-міністр.

Водночас він пояснив, що для забезпечення стабільного розвитку економіки країна потребує конкурувати за найкращі світові таланти у сферах науки, технологій та охорони здоров’я.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті британського уряду, нова стратегія має назву Відновлення контролю над імміграційною системою.

Опублікований документ обсягом 82 сторінки містить, зокрема, такі положення:

Підвищення освітніх стандартів: кваліфіковані працівники, які планують працювати у Великій Британії, повинні будуть мати щонайменше ступінь магістра.

кваліфіковані працівники, які планують працювати у Великій Британії, повинні будуть мати щонайменше ступінь магістра. Скасування віз для низькокваліфікованих працівників: візи для некваліфікованого персоналу, зайнятого у сфері медичного догляду, будуть анульовані.

візи для некваліфікованого персоналу, зайнятого у сфері медичного догляду, будуть анульовані. Посилення контролю над навчальними закладами: умови для навчальних закладів, що приймають на навчання іноземних студентів, стануть більш суворими.

умови для навчальних закладів, що приймають на навчання іноземних студентів, стануть більш суворими. Посилення візового режиму: планується запровадження більш жорстких процедур візового контролю, обмежень та перевірок.

Крім того, передбачається підвищити вимоги до рівня володіння англійською мовою.

Термін, необхідний для отримання статусу постійного мешканця, буде збільшено з 5 до 10 років.

Також планується розширити бальну систему для надання права на проживання в країні та отримання громадянства.

Британський уряд пообіцяв повідомити про подальші етапи реформи вже цього літа. Наразі в парламенті триває розгляд законопроєкту Про безпеку кордонів, притулок та імміграцію.

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