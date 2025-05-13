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Жорсткіші вимоги, довші терміни — Британія кардинально переглядає правила легальної імміграції

Марія Дзюба, редакторка сайту 13 Травня 2025, 12:00
Жорсткіші вимоги, довші терміни — Британія кардинально переглядає правила легальної імміграції
Фото Pexels
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