Более жесткие требования, более долгие сроки — Британия кардинально пересматривает правила легальной иммиграции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении новой стратегии, главной целью которой является существенное сокращение легальной иммиграции в страну.

Согласно официальному заявлению британского премьера, опубликованному 12 мая, новая политика направлена на окончательное возвращение контроля над границами и прекращение постыдного этапа в британской политике.

Стармер подчеркнул, что вопреки обещаниям Консервативной партии, которая шла на выборы с лозунгом “Верните себе контроль”, в период между 2019 и 2023 годами показатель чистой миграции в Великобританию увеличился вчетверо, достигнув почти миллиона человек.

Это число сопоставимо с количеством жителей Бирмингема, второго по величине города Соединенного Королевства.

— Сегодня наше правительство закрывает эту страницу. Эксперимент завершен. Мы воплотим в жизнь то, о чем вы неоднократно просили, — и мы восстановим контроль над нашими границами, — заявил лидер Лейбористской партии.

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Он также выразил мнение, что при отсутствии новых иммиграционных правил Великобритания рискует превратиться в “остров иностранцев”, а не в нацию, совместно движущуюся вперед.

— Когда люди прибывают в нашу страну, они также должны брать на себя ответственность за интеграцию, выучить наш язык, и наша система должна четко различать тех, кто это делает, и тех, кто нет. Я считаю, что это справедливо, — отметил премьер-министр.

В то же время он пояснил, что для обеспечения стабильного развития экономики страна нуждается в конкуренции за лучшие мировые таланты в сферах науки, технологий и здравоохранения.

Согласно информации, размещенной на официальном веб-сайте британского правительства, новая стратегия носит название Восстановление контроля над иммиграционной системой.

Опубликованный документ объемом 82 страницы содержит, в частности, следующие положения:

Повышение образовательных стандартов: квалифицированные работники, планирующие работать в Великобритании, должны будут иметь как минимум степень магистра.

квалифицированные работники, планирующие работать в Великобритании, должны будут иметь как минимум степень магистра. Отмена виз для низкоквалифицированных работников: визы для неквалифицированного персонала, занятого в сфере медицинского ухода, будут аннулированы.

визы для неквалифицированного персонала, занятого в сфере медицинского ухода, будут аннулированы. Усиление контроля над учебными заведениями: условия для учебных заведений, принимающих на обучение иностранных студентов, станут более строгими.

условия для учебных заведений, принимающих на обучение иностранных студентов, станут более строгими. Усиление визового режима: планируется введение более жестких процедур визового контроля, ограничений и проверок.

Кроме того, предполагается повысить требования к уровню владения английским языком.

Срок, необходимый для получения статуса постоянного жителя, будет увеличен с 5 до 10 лет.

Также планируется расширить существующую систему баллов для предоставления права на проживание в стране и получения гражданства.

Британское правительство пообещало детально проинформировать про механику реформы уже этим летом. В настоящее время в парламенте находится на рассмотрении законопроект “О безопасности границ, убежище и иммиграции”.

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