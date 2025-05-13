Новости

Более жесткие требования, более долгие сроки — Британия кардинально пересматривает правила легальной иммиграции

Мария Дзюба, редактор сайта 13 мая 2025, 12:00
Более жесткие требования, более долгие сроки — Британия кардинально пересматривает правила легальной иммиграции
Фото Pexels
последний звонок 2025
Читать дальше
Когда последний звонок 2025 года — даты праздника в разных городах Украины
Сколько вопросов будет на НМТ-2025
Читать дальше
Сколько вопросов будет на НМТ-2025: какая структура и сколько предметов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь