Принцесса Анна в Киеве: сестра короля Великобритании посетила Украину

В столицу Украины неожиданно приехала принцесса Анна, сестра короля Великобритании Чарльза.

Своим визитом она, без сомнения, привлекла внимание мира к Украине и к трагическим судьбам украинских детей, которые гибнут и вынуждены покидать родные места из-за развязанной Россией войны.

Принцесса Великобритании Анна посетила Украину с неофициальным визитом

75-летняя дочь королевы Елизаветы II встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора речь шла о британской поддержке Украины.

В частности, о новых санкциях, которые Великобритания ввела против тех, кто поддерживает попытки насильственной депортации и идеологической обработки украинских детей.

Позже принцесса Анна побывала в реабилитационном центре, где пообщалась с ранеными ветеранами.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской высокая гостья посетила Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Михайловский Златоверхий собор.

Самым эмоциональным моментом визита принцессы стало посещение Мемориала памяти детям, погибшим с начала полномасштабного вторжения.

Принцесса оставила у Мемориала мягкую игрушку и тихо поделилась с Еленой Зеленской: «У моей дочери был такой же медвежонок».

В Центре защиты прав ребёнка Анна говорила с подростками, которых российские военные вывозили из Украины и которые затем вернулись домой.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия похитила 19,5 тысяч украинских детей — их силой забирали из домов и вывозили в Россию или на оккупированные ею украинские территории.

Принцесса Анна поблагодарила сотрудников центра за то, что именно благодаря их труду многие дети снова могут обнять своих родителей.

Интересно, что принцесса посещает Киев не впервые. Ещё в 1973 году она уже бывала в столице Украины вместе с мужем королевы Елизаветы, принцем Филиппом.

Тогда официальным поводом были соревнования по конному спорту, которые проходили в Украине.

