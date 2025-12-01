Оксфорд визначився зі словом року: обрано термін “rage bait”

Лінгвісти Oxford University Press підбили підсумки року та визначили термін, який найточніше описує настрої суспільства останніх 12 місяців. Ним стало поняття rage bait (рейдж-бейт), що дослівно можна перекласти як наживка на гнів. Про це повідомляється на офіційному сайті видавництва.

Що це означає і чому саме воно

Суть rage bait проста і цинічна: це контент, створений з єдиною метою — викликати у глядача чи читача обурення. Це не випадкова помилка автора, а спланована стратегія. Адже в епоху алгоритмів саме гнів змушує людей писати коментарі, поширювати дописи та ставити реакції, що автоматично піднімає публікацію в топи переглядів.

Укладачі словника зауважили цікаву тенденцію: популярність цього терміна за останній рік зросла аж утричі. Це свідчить про те, що користувачі інтернету почали усвідомлювати, коли саме ними маніпулюють.

Хоча rage bait здається новітнім явищем, його коріння сягає початку “нульових”. Уперше цей вираз зафіксували ще у 2002 році.

Тоді контекст був далеким від соцмереж: терміном описували поведінку на дорозі, коли водії навмисно провокували інших, наприклад, агресивно блимаючи фарами. Згодом вираз еволюціонував та міцно закріпився у цифровому просторі.

Хто ще претендував на звання слова року

Rage bait мав серйозних конкурентів, які також відображають сучасні тренди:

Aura farming (вирощування аури) — термін, що описує спроби людини штучно додати собі харизми та крутості в очах оточення.

Biohack (біохакінг) — уже більш звичне для нас поняття, що означає злам власних біологічних процесів задля покращення здоров’я та подовження життя.

Проте саме провокація на гнів перемогла, ставши головним маркером 2025 року, що зайвий раз нагадує: інтернет — це територія, де наші емоції часто стають товаром.

Раніше ми писали, якими визначення поповнився Кембриджський словник — читай у матеріалі, які терміни додалися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!