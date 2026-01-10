Почему подростки кричат ​​6-7 и стоит ли родителям из-за этого волноваться

Последние месяцы ленты соцсетей и школьные коридоры буквально взрываются странным выкриком — 6-7 . Для взрослых это просто набор цифр, для учителей — очередной раздражающий шум, а для молодежи — своеобразный пароль, позволяющий почувствовать себя своим в цифровом хаосе.

Откуда взялся этот тренд, почему его запрещают в школах и что об этом думают психологи — разбирались по материалам Psychology Today.

От баскетбольного паркета до 16 миллионов просмотров

Истоки мема оказались чисто спортивными. Все началось с видео звездного игрока НБА Ламело Болла (LaMelo Ball). В ролике прозвучала строка six, seven из трека рэпера Skrilla — это прямая отсылка к росту баскетболиста, который составляет 6 футов 7 дюймов (примерно 201 см).

Выкрик мгновенно подхватили подростки. Сеть заполонили видео, где дети кричат 6-7 и имитируют движения баскетболистов. Настоящей звездой тренда стал подросток Мэверик Тревильян, чье видео набрало безумные 16 миллионов просмотров.

Популярность оказалась настолько громкой, что в некоторых американских школах выкрик официально запретили, так как он начал мешать учебному процесу.

Почему это важно для детей: мнение психолога

Психолог Сэм Гольдштейн призывает родителей и педагогов не спешить с критикой. По его мнению, 6-7 — это не признак деградации, а сложный социальный инструмент.

Взрослым иногда кажется, что дети больше не ведут глубоких разговоров. Но на самом деле всё наоборот. Эти маленькие крылатые фразы и есть связь. Это своеобразная социальная скоропись, как рукопожатие, которое постоянно эволюционирует, — объясняет Гольдштейн.

В современном мире, где новости становятся все тяжелее, а будущее — неопределенным, нелепый на первый взгляд юмор выполняет функцию психологической защиты. Гольдштейн считает, что дети используют бессмыслицу, чтобы снять напряжение.

Детский юмор изменился. Они любят абсурд — шутки, которые на самом деле не имеют смысла, но все равно работают. Это может показаться поверхностным, но на самом деле это форма устойчивости. Бессмысленная шутка становится способом почувствовать контроль, посмеяться перед лицом неизвестности, — отмечает специалист.

Что делать родителям

Психолог советует не паниковать из-за быстрой смены трендов. Сегодня это 6-7, завтра — что-то другое. Главное — то, что остается за кулисами: дружба, общение и способность адаптироваться к реальности на лету.

Современная детвора относится к онлайн-трендам так же, как предыдущие поколения к играм в казаки-разбойники или пряткам. Инструменты изменились, но базовый человеческий импульс — смеяться вместе и устанавливать связи — остался неизменным.

