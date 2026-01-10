Чому підлітки кричать 6-7 і чи варто батькам через це хвилюватися

Останні місяці стрічки соцмереж та шкільні коридори буквально вибухають дивним вигуком — 6-7. Для дорослих це просто набір цифр, для вчителів — черговий дратівливий шум, а для молоді — своєрідний пароль, що дозволяє відчути себе своїм у цифровому хаосі.

Звідки взявся цей тренд, чому його забороняють у школах та що про це думають психологи — розбиралися за матеріалами Psychology Today.

Від баскетбольного паркету до 16 мільйонів переглядів

Витоки мему виявилися суто спортивними. Все почалося з відео зіркового гравця НБА Ламело Болла (LaMelo Ball). У ролику прозвучав рядок six, seven із треку репера Skrilla — це пряма відсилка до зросту баскетболіста, який становить 6 футів 7 дюймів (приблизно 201 см).

Вигук миттєво підхопили підлітки. Мережу заполонили відео, де діти кричать 6-7 та імітують рухи баскетболістів. Справжньою зіркою тренду став підліток Меверік Тревільян, чиє відео набрало шалені 16 мільйонів переглядів. Популярність виявилася настільки гучною, що в деяких американських школах вигук офіційно заборонили, бо він почав заважати навчальному процесу.

Чому це важливо для дітей: думка психолога

Психолог Сем Гольдштейн закликає батьків та педагогів не поспішати з критикою. На його думку, 6-7 — це не ознака деградації, а складний соціальний інструмент.

Дорослим інколи здається, що діти більше не ведуть глибоких розмов. Але насправді все навпаки. Ці маленькі крилаті фрази і є зв’язком. Це своєрідний соціальний скоропис, як рукостискання, що постійно еволюціонує, — пояснює Гольдштейн.

Абсурд як форма стійкості

У сучасному світі, де новини стають дедалі важчими, а майбутнє — непевним, безглуздий на перший погляд гумор виконує функцію психологічного захисту. Гольдштейн вважає, що діти використовують нісенітницю, щоб зняти напругу.

Дитячий гумор змінився. Вони люблять абсурд — жарти, які насправді не мають сенсу, але все одно працюють. Це може здатися поверхневим, але насправді це форма стійкості. Безглуздий жарт стає способом відчути контроль, посміятися перед обличчям невідомості, — зауважує фахівець.

Що робити батькам

Психолог радить не панікувати через швидку зміну трендів. Сьогодні це 6-7, завтра — щось інше. Головне — те, що залишається за лаштунками: дружба, спілкування та здатність адаптуватися до реальності на льоту.

Сучасна малеча ставиться до онлайн-трендів так само, як попередні покоління до ігор у козаки-розбійники чи хованок. Інструменти змінилися, але базовий людський імпульс — сміятися разом і встановлювати зв’язки — залишився незмінним.

