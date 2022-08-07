Вагітні українки в Європі: як безкоштовно отримати медпослуги та виплати з народження дитини — пояснення МОЗ

Вагітні українки, які були змушені виїхати за кордон через війну, мають право на безоплатну медичну допомогу в країні тимчасового перебування.

Міністерство охорони здоров’я України розповіло, що для цього потрібно та як отримати виплати з народження дитини.

Як вагітним отримати медпослуги у Європі

Вагітні українки у Європі можуть безкоштовно отримати:

спостереження вагітності;

медичну допомогу під час пологів;

післяпологовий догляд за мамою й новонародженою дитиною тощо.

Для цього потрібно:

Отримати статус тимчасового захисту в європейській країні. Стати на облік (у сімейного лікаря, гінеколога, акушера — залежно від правил країни перебування). Оформити місцевий аналог української обмінної карти.

При цьому медична допомога під час пологів та виклики швидкої під час вагітності є безкоштовними навіть за відсутності медичного страхування.

Найкраще ставати на облік у лікаря до кінця першого триместру вагітності або одразу після прибуття в країну тимчасового захисту. Проте зауваж, що для цього, як правило, потрібно мати медичну страховку.

Якщо ти маєш українську медичну картку, то рекомендовано перекласти важливу інформацію про перетік вагітності та надати її закордонному лікарю, у якого ти стала на облік.

А якщо медкарти в Україні в тебе не було, то спеціаліст сам призначить необхідні огляди залежно від твого загального стану здоров’я.

Як відкрити лікарняний дистанційно

МОЗ спростило процес отримання лікарняного для вагітних українок, які виїхали за кордон через війну.

Тож для відкриття медичного висновку про тимчасову непрацездатність (МВТН) звернись до свого сімейного лікаря, який зробить це дистанційно.

Як отримати виплати з народження дитини

Жінки, які мають реєстрацію місця проживання в Україні та народили за кордоном, можуть отримати державні виплати від України.

Для цього потрібно подати документи, які засвідчують народження малюка. Їх повинні видати компетентні органи країни тимчасового перебування.

МОЗ зібрало всю необхідну інформацію про надання медичної допомоги у країнах ЄС за посиланням.

Міністерство соціальної політики продовжує підтримувати українські сім’ї з новонародженими. Читай, на що можна витратити кошти за Пакунок малюка під час війни.

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