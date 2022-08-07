Беременные украинки в Европе: как бесплатно получить медуслуги и выплаты по рождению ребенка — объяснение Минздрава

Беременные украинки, вынужденные выехать за границу из-за войны, имеют право на бесплатную медицинскую помощь в стране временного пребывания.

Министерство здравоохранения Украины рассказало, что для этого нужно и как получить выплаты по рождению ребенка.

Как беременным получить медуслуги в Европе

Беременные украинки в Европе могут бесплатно получить:

наблюдение беременности;

медицинскую помощь во время родов;

послеродовой уход за мамой и новорожденным ребенком и т.д.

Для этого нужно:

Получить статус временной защиты в европейской стране. Стать на учет (у семейного врача, гинеколога, акушера — в зависимости от правил страны пребывания). Оформить местный аналог украинской обменной карты.

При этом медицинская помощь во время родов и вызовы скорой во время беременности бесплатные даже при отсутствии медицинского страхования.

Лучше всего становиться на учет у врача до конца первого триместра беременности или сразу по прибытии в страну временной защиты. Однако заметь, что для этого, как правило, нужно иметь медицинскую страховку.

Если у тебя есть украинская медицинская карта, то рекомендуется перевести важную информацию о течении беременности и предоставить ее зарубежному врачу, у которого ты стала на учет.

А если медкарты в Украине у тебя не было, то специалист сам назначит необходимые осмотры в зависимости от твоего общего состояния здоровья.

Как открыть больничный дистанционно

Минздрав упростил процесс получения больничного для беременных украинок, выехавших за границу из-за войны.

Для открытия медицинского заключения о временной нетрудоспособности обратись к своему семейному врачу, который сделает это дистанционно.

Как получить выплаты по рождению ребенка

Женщины, имеющие регистрацию места жительства в Украине и родившие за границей, могут получить государственные выплаты от Украины.

Для этого нужно подать документы, удостоверяющие рождение малыша. Их обязаны выдать компетентные органы страны временного пребывания.

Минздрав собрал всю необходимую информацию о предоставлении медицинской помощи в странах ЕС по ссылке.

Министерство социальной политики продолжает поддерживать украинские семьи с новорожденными. Читай, на что можно потратить средства за Пакет малыша во время войны.

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