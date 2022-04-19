Не только подгузники: на что можно потратить деньги Пакета малыша во время войны

Во время войны многие украинцы потеряли работу и заработок, а все сбережения пошли на благотворительную помощь ВСУ.

Это знакомая ситуация для многих наших граждан. Поэтому правительство всячески пытается облегчить жизнь граждан.

На этот раз поддержку семьям с новорожденными оказало Министерство социальной политики.

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Теперь деньги, полученные в рамках программы поддержки новорожденных Пакет малыша можно тратить не только на детские товары в специальных магазинах.

Кто может получить Пакет малыша

Напомним, что при выписке из роддома вы можете забрать набор вещей первой необходимости для малыша.

Или отказаться от него и получить денежную выплату от государства. Для этого нужно взять выписку из роддома о том, что вы отказались от Пакета малыша.

Оформить денежную помощь можно в приложении Дія.

Если вы подали документы на выплату сразу, денежную выплату можно будет получить в течение 30 дней.

Но помните: подать документы на получение такой помощи можно только в течение 12 месяцев рождения ребенка.

На что можно потратить деньги Пакета малыша

Раньше средства можно было получить только на специальную карту и расплачиваться ими за детские товары в магазинах, которые сотрудничали с программой.

Сегодня все проще. Деньги можно оформить на открытый счет ПриватБанка и потратить в любом магазине.

За них можно купить любые товары.

До войны если родители не использовали эти средства в течение года, они автоматически возвращались на счет Минсоцполитики. Теперь эти деньги не будут возвращаться и могут использоваться родителями дольше.

Вопросом, как подготовить себя к родам в экстремальных условиях задаются сотни украинок, которые вот-вот станут мамами. Читай полезный материал на эту тему по ссылке.