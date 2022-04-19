Не тільки підгузки: на що можна використати кошти Пакунку малюка під час війни

Під час війни багато хто втратив роботу й заробіток, а всі заощадження пішли на благодійну допомогу ЗСУ.

Це знайома ситуація для багатьох українців. Тому український уряд всіляко намагається спростити життя громадян.

Цього разу підтримку сім’ям з новонародженими надає Міністерство соціальної політики.

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Відтепер гроші, отримані завдяки програмі підтримки новонароджених Пакунок малюка, можна використати не лише на дитячі товари в спеціальних магазинах.

Хто може отримати Пакунок малюка

Нагадаємо, що при виписці з пологового будинку є можливість взяти набір речей першої потреби для малюка.

Або ж відмовитися від нього та отримати грошову виплату від держави. Для цього треба взяти виписку з пологового про те, що ви відмовилися від Пакунку малюка.

Оформити грошову допомогу можна в додатку Дія.

Якщо ви подали документи на виплату одразу, то отримаєте грошову виплату вже протягом 30 днів.

Подати документи на отримання такої допомоги можна лише протягом 12 місяців від народження дитини.

На що можна витратити Пакунок малюка

Раніше кошти для малюка можна було отримати лише на спеціальну карту та розплачуватися нею за дитячі товари в магазинах, які співпрацювали з цією програмою.

Сьогодні ж усе простіше. Гроші можна оформити на вже відкритий рахунок ПриватБанку та використати їх у будь-якому магазині.

Купити за них можна будь-які товари.

До війни якщо батьки не використали ці кошти протягом року, то вони автоматично поверталися на рахунок Мінсоцполітики. Тепер ці кошти не повертатимуться і можуть використовуватися понад рік.

Питанням, як підготувати себе до пологів у екстремальних умовах задаються сотні українок, які ось-ось стануть мамами. Ми підготували на корисний матеріал з цієї теми.