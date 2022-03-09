Як зареєструвати новонародженого під час війни? Розповідаємо про спрощену процедуру

Життя перемагає смерть, а світло — темряву. І навіть в умовах війни в Україні щоденно народжуються малята. Як зареєструвати їх — розповідаємо далі.

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У зв’язку з воєнними діями на території України послуга єМалятко тимчасово не діє, тому зареєструвати новонароджену дитину можна буде в інший спосіб.

Як зареєструвати немовля під час війни

Зробити це можна в найближчому до вас відділі РАЦСу, якщо у вашому місті чи селищі немає активних бойових дій.

Для цього вам потрібно буде тільки паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Якщо доступу до реєстру РАЦС не буде, державні органи складуть запис про народження дитини у паперовій формі. Щойно доступ буде відновлено — усі відомості внесуть до реєстру протягом 5 днів.

Як зареєструвати дитину, якщо народжували не в лікарні

Наразі українки народжують в укриттях і бомбосховищах і не завжди мають змогу потрапити до лікарні чи пологового. У такому випадку зареєструвати немовля також можна.

Медичне свідоцтво про народження (форма 103/о) можуть видати медичні працівники, які були присутні на пологах або проводили перший огляд новонародженого.

Таку паперову довідку можуть видати навіть лікарі швидкої допомоги.

У разі, якщо в лікаря відсутній бланк за формою 103/о, він може виписати породіллі довідку довільної форми у двох екземплярах. Один має зберігати новоспечена матуся, другий — віддається до медзакладу, пояснюють урядовці.

Молода матуся також може особисто звернутися до лікарні, аби зареєструвати новонародженого. Тоді при собі слід мати медичні документи про спостереження вагітності або бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров’я, де містяться медичні записи про вагітність.

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