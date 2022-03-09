Как зарегистрировать новорожденного во время войны? Рассказываем об упрощенной процедуре

Жизнь побеждает смерть, а свет – тьму. И даже в условиях войны в Украине ежедневно рождаются малыши. Как их зарегистрировать – рассказываем далее.

еМалятко

В связи с военными действиями на территории Украины услуга еМалятко временно не работает, поэтому зарегистрировать новорожденного ребенка можно будет по-старинке.

Как зарегистрировать младенца во время войны

Сделать это можно в ближайшем к вам отделе ЗАГСа, если в вашем городе или поселке нет активных боевых действий.

Для этого вам потребуется только бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

Если доступа к реестру ЗАГСа не будет, государственные органы составят запись о рождении ребенка в бумажной форме. Как только доступ будет восстановлен — все сведения будут внесены в реестр в течение 5 дней.

Как зарегистрировать ребенка, если рожали не в больнице

Сейчас украинки рожают в укрытиях и бомбоубежищах и не всегда могут попасть в больницу или роддом. В таком случае зарегистрировать младенца тоже можно.

Медицинское свидетельство о рождении (форма 103/о) могут выдать медицинские работники, которые присутствовали на родах или проводили первый осмотр новорожденного.

Такую бумажную справку могут выдать даже врачи скорой помощи.

В случае, если у врача нет бланка по форме 103/о, он может выписать роженице справку в произвольной форме в двух экземплярах. Один остается на хранении у новоиспеченной мамочки, другой — отдается в медучреждение, поясняют в Кабмине.

Молодая мамочка также может лично обратиться в больницу, чтобы зарегистрировать новорожденного. Тогда при себе следует иметь медицинские документы о наблюдении беременности или же она должна быть зарегистрирована в электронной системе здравоохранения, где содержатся медицинские записи о беременности.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему грудное вскармливание усложняется во время стресса.