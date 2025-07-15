С радостью бегут на работу: как подростки спасают экономику страны

Свободная касса! Несколько крупных торговых сетей берут несовершеннолетних от 16 лет на неполный рабочий день. Эта практика длится третий год, особенно летом. И даже сейчас еще можно устроиться и заработать себе на желаемую покупку.

Такие работодатели соблюдают законы о несовершеннолетних, платят налоги и гарантируют социальные пакеты. Насколько эта схема действенна и выгодна молодежи — изучали наши корреспонденты.

Как подростки устраиваются на работу

17-летняя Виктория с октября прошлого года работает в одной из крупных торговых сетей. Она раскладывает товар и консультирует покупателей. Вышла на работу во время учебы в колледже. А потом еще и помогла подруге трудоустроиться.

Я проходила здесь практику и мне очень понравилось. Так что решила остаться, — делится девушка.

Девушки получают опыт коммуникации с клиентами. За время работы прошли и обстрелы, и недосыпание, и холод. На работе идут навстречу. График подростки могут формировать самостоятельно. Виктория делится, что нужно меньше себя жалеть и выходить на работу.

А Виталий пришел поработать на каникулах. Сейчас занимается ручными инструментами и почтоматами. Молодые сотрудники обновляют ценники, раскладывают товар, ориентируют покупателей, кладут заказы в почтоматы.

Мне понравилась вакансия. У меня есть мотивация купить собственный автомобиль, — говорит Виталий.

Торговые сети начинают сотрудничать с учебными заведениями. Крупнейшие бизнесы даже создают проекты по трудоустройству подростков. Студенты работают не более 36 часов в неделю, могут самостоятельно формировать график, чтобы совмещать с учебой.

За 10 месяцев проекта более 1000 студентов смогли поработать в 49 магазинах сети. Сейчас работают более 700 человек.

Лето шло как-то медленно. Я решила, что нужно что-то попробовать. И мама предложила мне прийти сюда на работу, – говорит Дарья.

Другая сеть супермаркетов тоже стала принимать подростков с 2023 года, ведь настолько не хватает рабочих рук. Принимают даже подростков без опыта работы на несложные вакансии.

Руководители говорят, что результаты превосходят ожидания, потому что подростки с увлечением включаются в работу. Радуются, что улучшают отношение подростков к работе и дают первый опыт, формируют профессиональное мышление.

Ранее мы говорили, какие условия работы предусмотрены законом для подростков.

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