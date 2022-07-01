Це базова потреба: в Україні запускають виробництво військової форми для жінок. Розповідаємо детальніше

У суспільстві заведено вважати, що захисник — це насамперед чоловік. Однак все більше до українського війська приєднується і жінок різного віку. Та все ж одягатись їм доводиться у чоловічу форму.

За словами депутатки Київської міської ради Ірини Никорак, у Збройних силах України наразі служить понад 50 тисяч жінок. Крім того, 3,5 тисячі з них обіймають посади старших офіцерів.

Всі вони перебувають як на передовій, так і в тилу на посадах парамедикинь, танкісток, аеророзвідниць, артилеристок та навіть командирок роти або взводу.

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Однак усі жінки щодня вдягають форму, що створювалась без урахувань їх фізіології. Тому депутатка вирішила запустити проект Arm Women Now з виробництва спеціалізованого військового одягу.

Мета проекту – забезпечити кожну жінку, яка виконує свій військовий обов’язок на рівних засадах з чоловіками, необхідною і правильно виготовленою формою.

Комфортна та функціональна амуніція – це базова потреба кожного військового: чоловік це або жінка. Жіночої форми в Україні не має, купити її можна тільки за кордоном або виробити самостійно, зазначає Ірина Никорак.

У 90% випадків жінки змушені все ж таки підшивати форму власноруч. Однак це не завжди можливо в умовах повномасштабної війни. Тому створення саме жіночої військової форми – це нагальна необхідність.

Спільно з командою вже розробили лекала враховуючи найкращий міжнародний досвід. Відшивати форми, звісно, будемо в Україні.

Кошти на створення жіночої військової форми депутатка збирає на благодійних аукціонах, де вдається продавати лоти від українських спортсменів, музикантів та інших публічних діячів.

Таким чином з молотка вже було випущено льодоруб, який побував на вершинах найвищих гір світу.

А ще деякі жінки військовослужбовиці потрапляють в полон до окупантів. Читай історію “Пташки” з Азовсталі вустами її матері.

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