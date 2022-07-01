Это базовая потребность: в Украине запускают производство военной формы для женщин. Рассказываем подробнее

В обществе принято считать, что защитник — это в первую очередь мужчина. Однако все больше к украинскому войску присоединяется и женщин всех возрастов. И все же одеваться им приходится в мужскую форму.

По словам депутата Киевского городского совета Ирины Никорак, в Вооруженных силах Украины служит более 50 тысяч женщин. Кроме того, 3,5 тысячи из них занимают должности старших офицеров.

Все они находятся как на передовой, так и в тылу на должностях парамедиков, танкистов, аэроразведчиков, артиллеристов и даже командиров роты или взвода.

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Однако все женщины ежедневно надевают форму, что создана без учета их физиологии. Поэтому Ирина Никорак решила запустить проект Arm Women Now по производству специализированной военной одежды.

Цель проекта – обеспечить каждую женщину, выполняющую свой военный долг на равных началах с мужчинами, необходимой и правильно изготовленной формой.

Комфортное и функциональное снаряжение – это базовая потребность каждого военного: мужчина это или женщина. Женской формы в Украине нет, купить ее можно только за границей или выработать самостоятельно, — отмечает Ирина Никорак.

В 90% случаев женщины вынуждены все же подшивать форму собственноручно. Однако это не всегда возможно в условиях полномасштабной войны. Поэтому создание именно женской военной формы – это насущная необходимость.

Совместно с командой уже разработали лекала, учитывая лучший международный опыт. Отшивать формы, конечно, будем в Украине.

Денежные средства на создание женской военной формы собирает на благотворительных аукционах, где удается продавать лоты от украинских спортсменов, музыкантов и других публичных деятелей.

Таким образом с молотка уже был выпущен ледоруб, побывавший на вершинах самых высоких гор мира.

А ещё некоторые женщины военнослужащие попадают в плен к оккупантам. Читай историю “Птички” из Азовстали устами ее матери.

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