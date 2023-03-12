Танком через поле: дивовижна історія шляху українського захисника з Бахмута на власне весілля

Без жодних думок про майбутнє, але з чіткою вірою в сьогоднішній день. Інна Кульбашна та Богдан Артьомов вирішили побратись, попри те, що не знають, що їх чекає завтра. Та й самі не прагнуть будувати якісь далекі плани.

Сьогодні вони разом, а значить — вже щасливі. Хоча у розлуці пара вже довгий час, адже Богдан з початку повномасштабної війни став на оборону України. Останнім часом знаходився на позиціях у Бахмуті, звідки йому й довелось подолати довгий шлях до коханої на весілля.

Сам чоловік жартує, що у важливий день вже й не так хвилювався, оскільки напередодні мав чимало пригод та гострих відчуттів.

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Богдан не був упевнений, що взагалі вдасться виїхати на весілля, оскільки з міста залишилась одна дорога. Інші ж просто розмокли через дощі. Товариш хотів вивезти чоловіка на легковому автомобілі, але той застряг у багнюці.

Так вийшло, що друзі мої з 93 бригади вивезли мене танком через поле. Потім підібрали інші військові друзі.

Таким чином наречений їхав на власне весілля цілих два дні через розбиті переправи та зруйновані дороги. Однак тепер, ділиться Богдан, він почувається щасливим.

Інна теж до останнього не була впевнена, чи відбудеться весілля. Однак його плануванням займалась. Усе дійство вдалось організувати всього за тиждень. Тож тепер прагне лише хоча трохи побути з чоловіком. Він отримав тиждень відпустки, який жартома жінка називає скороченою версією медового місяця.

Проте прагнула бути поряд із коханим Інна від самого початку, коли він ще долучився до тероборони. Та Богдан був проти. Сам згодом долучився до лав ЗСУ, а жінку попросив чекати на нього з війни.

Чекатиму вдома — така доля дружин військових, — говорить Інна та сподівається, що зможе прожити життя з коханим у рідних Черкасах у вільній Україні.

Маскувальні феї — в Івано-Франківську це, без перебільшення, цілий батальйон. Жінки вже десять місяців без вихідних плетуть захисні сітки. Багато хто з них чекає на повернення коханого з фронту. Читай, як франківські “феї” захищають бійців від ворогів.

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