Розповіді

Танком через поле: дивовижна історія шляху українського захисника з Бахмута на власне весілля

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Березня 2023, 14:00
Богдан Артьомов
Фото: Суспільне

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