Феномен одруження під час війни. Чому люди поспішають іти під вінець та що чекає на стосунки потім

Кохання додає нам сил, воно окриляє, і ми готові звернути гори та висушити море заради тієї однієї людини. У спокійний та мирний час багато людей звикли до стосунків у цивільному шлюбі — просто зустрічалися або жили разом.

Але нині, коли існує реальна загроза втратити коханого чи кохану, люди хочуть довести, що кохання справжнє, та узаконити його.

Вже крилатою стала фраза: “Я любив тебе ще до війни й скажу це в День перемоги”. Тож ті, хто не наважувався одружитися раніше, укладають шлюби на передовій, у військових та пожежних частинах, навіть через Zoom.

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За час повномасштабної війни в Україні зареєстровано понад 30 тисяч шлюбів, тільки за перші три тижні — понад 11 тисяч.

Вікна поговорили з практикуючою психологинею Ольгою Кисленко про одруження під час війни. Що спонукає людей це робити та чи будуть стосунки міцними після перемоги.

Чому люди нині поспіхом одружуються

Ольга Кисленко каже, що насамперед велику роль відіграють емоції людей. Вони хочуть відчути щось, крім страху — те, що робить їх щасливими.

— Відбувається переоцінка цінностей, тобто зміна того, що було важливим. Не інвестиції чи гроші, а тепло, розмови й кохання.

Також психологиня каже, що в цей непростий час люди потребують любові. Вона зцілює і лікує, дарує надію і піднесення. А ще людьми керує страх не встигнути укласти шлюб та страх втрачених можливостей.

Також нині багато дорослих перебувають у дитячому стані й прагнуть поєднання з іншими.

До такої ситуації, за словами Ольги, добре підходить цитата Джеффрі Янга: “В емоційному плані кожен дорослий — це дитина, яка застрягла в сімейній динаміці й сприймає ситуацію тільки з дитячої позиції”.

Чи будуть проблеми в парі після війни

Психологиня каже, що кожна ситуація індивідуальна. Нині для одруження підґрунтям була війна, потім доведеться шукати інше, щоб стосунки тривали.

— Цінності можуть розійтися. Тому що зараз найбільша цінність — безпека, стабільність, сім’я, а потім це може змінитися на розвиток, кар’єру чи щось інше.

Треба добре обдумати, на чому базуються саме ваші стосунки.

Якщо в тебе з’являється питання: “А чи варто все-таки одружуватися зараз чи краще почекати кращої ситуації?”, то психологиня радить слухати своє серце.

— Всі рішення, ухвалені емоційно, розвіються за кілька місяців. Не всі шлюби можуть тривати все життя, але головне, що зараз ви щасливі.

Зв’язок між адреналіном та закоханістю

— Є люди з адреналіновою залежністю, і вони все життя ходять на межі “життя – смерть”. Тому для них закоханість скоріше пригода, яка має бути наповнена всім спектром емоцій.

Ольга Кисленко зазначає, що закоханість буває різною. Тому якщо говорити про адреналін, це завжди про швидкість рішень. І “чари” таких рішень також проходять швидко.

Як зрозуміти, що ти готовий(-а) до одруження

Психологиня дала кілька порад, які допоможуть тобі визначити, чи готовий(-а) ти йти під вінець.

Послухай своє тіло, розум та діло.

Коли це твоя людина, все твоє тіло її приймає. Іноді навіть проходять хвороби. Ти відчуваєш прилив енергії, відсутня тривожність.

Розум малює картинку спільного життя і почувається в безпеці. Ти не чекаєш підводних каменів та небезпеки від людини.

У тебе збільшується мотивація та підвищується ефективність у справах. Тому що в стосунках розвиток відбувається швидше і краще.

Якщо ви зі своє другою половинкою зрозуміли, що готові піти під вінець, хутчіш читай, як одружитися під час війни.