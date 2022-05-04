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Феномен женитьбы во время войны. Почему люди спешат идти под венец и что ждет отношения потом

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 мая 2022, 10:00
Чому люди одружуються під час війни
Фото: Facebook

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