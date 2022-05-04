Феномен женитьбы во время войны. Почему люди спешат идти под венец и что ждет отношения потом

Любовь придает нам сил, она окрыляет, и мы готовы свернуть горы и высушить море ради одного человека. В спокойное и мирное время многие люди привыкли к отношениям в так называемом гражданском браке — просто встречались или жили вместе.

Но сейчас, когда существует реальная угроза потерять любимого или любимую, люди хотят доказать, что любовь настоящая, и узаконить ее.

Уже крылатой стала фраза: “Я любив тебе ще до війни й скажу це в День перемоги”. Поэтому люди, которые не решались жениться раньше, заключают браки на передовой, в военных и пожарных частях, даже через Zoom.

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За время полномасштабной войны в Украине зарегистрировано более 30 тысяч браков, только за первые три недели — более 11 тысяч.

Вікна поговорили с практикующим психологом Ольгой Кисленко о браке во время войны. Что побуждает людей это делать и будут ли отношения крепкими после победы.

Почему люди сейчас спешат жениться

Ольга Кисленко говорит, что, в первую очередь, большую роль играют эмоции людей. Они хотят испытать что-то, помимо страха — то, что делает их счастливыми.

— Происходит переоценка ценностей, то есть изменение того, что было важным. Не инвестиции или деньги, а тепло, разговоры и любовь.

Также психолог говорит, что в это непростое время люди нуждаются в любви. Она исцеляет и лечит, дарит надежду и эмоциональный подъем. А еще людьми управляет страх не успеть заключить брак и страх упущенных возможностей.

Также в настоящее время многие взрослые находятся в детском состоянии и стремятся к слиянию с другими.

В такой ситуации, по словам Ольги, хорошо подходит цитата Джеффри Янга: “В эмоциональном плане каждый взрослый — это ребенок, который застрял в семейной динамике и воспринимает ситуацию только с детской позиции”.

Будут ли проблемы в паре после войны

Психолог говорит, что любая ситуация индивидуальна. Сейчас основанием для бракосочетания была война, потом придется искать другую причину, чтобы отношения продолжались.

— Ценности могут оказаться разными. Потому что сейчас самая большая ценность — безопасность, стабильность, семья, а потом это может измениться — развитие, карьера или что-то другое.

Нужно хорошо обдумать, на чем базируются именно ваши отношения.

Если у тебя возникает вопрос: “А стоит все же жениться сейчас или стоит подождать лучших времен?”, то психолог советует слушать свое сердце.

— Все решения, принятые эмоционально, развеются через пару месяцев. Не все браки могут длиться всю жизнь, но главное, что сейчас вы счастливы.

Связь между адреналином и влюбленностью

— Есть люди с адреналиновой зависимостью, и они всю жизнь ходят на грани “жизнь – смерть”. Поэтому для них влюбленность — это скорее приключение, которое должно быть наполнено всем спектром эмоций.

Ольга Кисленко отмечает, что влюбленность бывает разной. Поэтому, если говорить об адреналине, это всегда о скорости решений. И “волшебство” таких решений также проходит быстро.

Как понять, что ты готов(-а) к женитьбе

Психолог дала несколько советов, которые помогут тебе определить, готов(-а) ли ты идти под венец.

Послушай свое тело, разум и дело.

Когда это твой человек, все твое тело его принимает. Иногда даже проходят болезни. Ты чувствуешь прилив энергии, отсутствует тревожность.

Ум рисует картинку совместной жизни и находится в безопасности. Ты не ожидаешь подводных камней и опасности от человека.

У тебя возрастает мотивация и повышается эффективность в делах. Потому что в отношениях развитие происходит быстрее и лучше.

Если вы со своей второй половинкой поняли, что готовы пойти под венец, читайте, как жениться во время войны.