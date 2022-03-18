Бракосочетания во время войны: подробная инструкция для влюбленных

В стране идет война, но жизнь не останавливается. Украинцы связывают себя брачными обетами — и это едва ли не лучший показатель нашей несокрушимости и веры в счастливое будущее.

С начала войны в Украине было зарегистрировано 10 683 брака. Но все это тоже требует соответствующего оформления.

То, что нужно для женитьбы в военный период

Гражданские по-прежнему могут жениться, просто подав заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Брак можно зарегистрировать сразу в день подачи заявления.

Что касается военнослужащих, полицейских и работников учреждений здравоохранения, то процедура упростилась. Теперь можно зарегистрировать брак без личного присутствия одного из молодоженов.

Что следует предоставить?

Лицо из перечисленной категории должно предоставить соответствующее заявление о заключении брака и подает его командиру/руководителю, который удостоверяет подлинность подписи на соответствующем заявлении.

Им обеспечивается передача заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Заявление может направляться как в тот отдел, в который подано лично женихом (невестой) заявление о государственной регистрации брака, так и в другой, осуществляющий работу во время военного положения.

Заявление должно содержать:

данные о невесте;

данные о женихе;

сведения об выбранной фамилии (меняете ее или нет).

Факт регистрации брака также может удостоверяться актом о заключении брака, который составлен непосредственно командиром/руководителем на месте службы/работы.

Такой акт может составляться без личного присутствия одного или обоих молодоженов с использованием доступных средств видеосвязи. Содержание акта аналогично тому, что представлено в первой форме.

Если акт заключения брака составляет руководитель учреждения здравоохранения, его также следует прислать в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния или в территориальный орган Министерства юстиции, осуществляющих деятельность во время военного положения.

Акты, составленные от 24 февраля 2022 года и не содержащие все необходимые данные (кроме фамилии, имени, отчества и даты рождения обоих молодоженов), являются действительными для проведения государственной регистрации брака по этой процедуре до дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

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