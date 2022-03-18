Як одружитися під час війни: детальна інструкція для закоханих

У країні триває війна, але життя не зупиняється. Українці пов’язують себе шлюбними обітницями — і це чи не найкращий показник нашої незламності та віри у щасливе майбутнє.

Від початку війни в Україні було зареєстровано 10 683 шлюби. Але все це також потребує відповідного оформлення.

Що потрібно для одруження у воєнний період

Цивільні громадяни, як і раніше, можуть одружитися, просто подавши заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Шлюб можна зареєструвати одразу в день подання заяви.

Що стосується військовослужбовців, поліцейських та працівників закладів охорони здоров’я, процедура спростилася. Тепер можна зареєструвати шлюб без особистої присутності одного з молодят.

Що варто надати?

Особа із переліченої категорії повинна надати відповідну заяву про укладання шлюбу командиру/керівнику, яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві.

Ним же забезпечується передача заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Заява може надсилатися як до того відділу, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу, так і до іншого, який здійснює роботу під час воєнного стану.

Заява повинна містити:

дані про наречену;

дані про нареченого;

відомості про обране прізвище (змінюєте його чи ні).

Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи.

Такий акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку. Зміст акта є аналогічним до того, що представлений у першій формі.

Якщо акт укладання шлюбу складає керівник закладу охорони здоров’я, його також варто надіслати до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до територіального органу Міністерства юстиції, які провадять діяльність під час воєнного стану.

Акти, складені від 24 лютого 2022 року та які не містять усіх необхідних даних (окрім прізвища, імені, по батькові та дати народження обох наречених), є дійсними для проведення державної реєстрації шлюбу за цією процедурою до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Раніше ми уже писали, як усиновити або тимчасово прихистити дитину у час війни.