Від стресу пересихає шкіра — розповідаємо, як цьому запобігти

Стрес дуже впливає на наш організм. В результаті ми можемо помітити як внутрішні, так і зовнішні зміни. Одним із найпоширеніших факторів впливу стресу є сухість шкіри.

Що робити у такому разі, розповіла на своїй сторінці в Instagram дитяча неврологиня та педіатриня Ірина Платонова.

Зараз у багатьох людей з атопічним дерматитом може спостерігатися загострення стану.

За її словами, загострення атопії шкіри може спричиняти стрес, сухе повітря, переїзди, невідповідний питний режим, одяг, що подразнює шкіру, тощо.

Тож лікарка радить використовувати емоленти, щоб зволожити шкіру.

Як користуватись емолентами

Емоленти — це косметичні засоби, що використовуються для лікування і профілактики сухих запальних змін шкіри.

Шкіра, коли ви наносите емоленти, не втрачає вологу.

Ірина Платонова каже, що емоленти можуть застосовувати як для лікування атопічного дерматиту, так і для здорової шкіри, наприклад, якщо шкіра суха на дотик.

Наносити емоленти можна за потреби, хоч кожних 15-20 хвилин. Коли є загострення, то мінімум 5-6 разів на добу.

Варто пам’ятати, що емоленти не потрібно втирати в шкіру, а наносити одним шаром.

Ще лікарка каже, що універсального засобу не існує. Кожен емолент підбирається індивідуально.

Через сухість шкіра стає чутливою і вразливою до подразнень, ми можемо легко отримати травму. Раніше ми розповідали, як правильно обробляти рану, щоб вона швидше загоїлася.