От стресса пересыхает кожа — рассказываем, как этого избежать

Стресс оказывает сильное влияние на наш организм. В результате мы можем заметить как внутренние, так и внешние изменения. Одним из наиболее распространенных факторов воздействия стресса является сухость кожи.
Что делать в таком случае, рассказала на своей странице в Instagram детский невролог и педиатр Ирина Платонова.
Сейчас у многих людей с атопическим дерматитом может наблюдаться обострение состояния.
Сейчас у многих людей с атопическим дерматитом может наблюдаться обострение состояния.
По ее словам, обострение атопии кожи может вызвать стресс, сухой воздух, переезды, неподходящий питьевой режим, одежда, раздражающая кожу, и т.д.
Поэтому врач советует использовать эмоленты, чтобы увлажнить кожу.
Эмоленты — это средства косметики, которые используются для лечения и профилактики сухих воспалительных изменений кожи.
Кожа, когда вы наносите эмоленты, не теряет влагу.
Кожа, когда вы наносите эмоленты, не теряет влагу.
Ирина Платонова говорит, что эмоленты могут применяться как для лечения атопического дерматита, так и для здоровой кожи, например, если кожа сухая на ощупь.
Наносить эмоленты можно при необходимости, хоть каждые 15-20 минут. При обострении минимум 5-6 раз в сутки.
Наносить эмоленты можно при необходимости, хоть каждые 15-20 минут. При обострении минимум 5-6 раз в сутки.
Следует помнить, что эмоленты не нужно втирать в кожу, а наносить одним слоем.
Еще врач говорит, что универсального средства не существует. Каждый эмолент подбирается индивидуально.
Из-за сухости кожа становится чувствительной и уязвимой к раздражению, мы можем легко получить травму. Ранее мы рассказывали, как правильно обрабатывать рану, чтобы она быстрее зажила.