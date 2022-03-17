От стресса пересыхает кожа — рассказываем, как этого избежать

Стресс оказывает сильное влияние на наш организм. В результате мы можем заметить как внутренние, так и внешние изменения. Одним из наиболее распространенных факторов воздействия стресса является сухость кожи.

Что делать в таком случае, рассказала на своей странице в Instagram детский невролог и педиатр Ирина Платонова.

Сейчас у многих людей с атопическим дерматитом может наблюдаться обострение состояния.

По ее словам, обострение атопии кожи может вызвать стресс, сухой воздух, переезды, неподходящий питьевой режим, одежда, раздражающая кожу, и т.д.

Поэтому врач советует использовать эмоленты, чтобы увлажнить кожу.

Как пользоваться эмолентами

Эмоленты — это средства косметики, которые используются для лечения и профилактики сухих воспалительных изменений кожи.

Кожа, когда вы наносите эмоленты, не теряет влагу.

Ирина Платонова говорит, что эмоленты могут применяться как для лечения атопического дерматита, так и для здоровой кожи, например, если кожа сухая на ощупь.

Наносить эмоленты можно при необходимости, хоть каждые 15-20 минут. При обострении минимум 5-6 раз в сутки.

Следует помнить, что эмоленты не нужно втирать в кожу, а наносить одним слоем.

Еще врач говорит, что универсального средства не существует. Каждый эмолент подбирается индивидуально.

Из-за сухости кожа становится чувствительной и уязвимой к раздражению, мы можем легко получить травму. Ранее мы рассказывали, как правильно обрабатывать рану, чтобы она быстрее зажила.