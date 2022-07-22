Сімейні стосунки

Одружитися за день та навіть на фронті. Реєстрація шлюбів під час війни та чому це треба зробити військовим

Наталія Ничай 22 Липня 2022, 14:06
Реєстрація шлюбів під час війни: чому це важливо для військових
Фото: Pexels

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