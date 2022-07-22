Одружитися за день та навіть на фронті. Реєстрація шлюбів під час війни та чому це треба зробити військовим

У надзвичайних ситуаціях нашого життя ми хочемо, щоб наші близькі були поруч. Усі негаразди та непорозуміння відходять на задній план, важливими є тільки людина та твої почуття до неї.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в столиці одружилися вже понад вісім тисяч пар. Ця цифра лише на чверть менша за довоєнну. Дедалі більшої популярності набувають швидкі церемонії — часто молодята реєструють шлюб прямісінько у день, коли принесли заяву. Багато пар одружуються, адже хтось з сім’ї йде воювати.

— Я хочу захищати свою країну. Перші місяці три мені було страшно, прикро, адже багато знайомих там. Я якось пересилив себе й вирішив іти служити, — каже наречений Данило.

Весілля молодята спланували за три дні, хоча раніше уявляли все інакше.

Ми хотіли розписатися в аеропорту, у Борисполі була така послуга. І полетіти кудись, взяти невелику кількість друзів, — згадує молоде подружжя.

Натомість за кілька годин пара придбала парне вбрання та прийшла до РАЦСу.

Реєстрація шлюбів у Києві

Від 24 лютого у Києві зареєстрували понад вісім тисяч шлюбів. У кожні п’ятій парі — військові або ті, хто збирається захищати країну. Також одружують пари навіть, якщо чоловік чи жінка уже на фронті.

З початку війни ми вже зареєстрували 300 актів, які були здійснені командирами військових частин.

— Командир військової частини на місці бойових дій, на місці військової частини реєструє акт, який складається на підставі згоди нареченого, який заповнює цей акт, і нареченої, з якою командир спілкується за допомогою інтернету, — розповідає очільниця РАЦСів Києва Рада Дашутіна.

Чому краще одружитися перед тим, як йти на фронт

Одружитися перед тим, як іти воювати, радять юристи, щоб не виникало труднощів при отриманні інформації про військовослужбовця.

Труднощі можуть бути отримані в частині отримання інформації, де перебуває військовослужбовець, чи перебуває він в полоні, про його стан.

— Якщо людина не перебуває в офіційному шлюбі — вона цю інформацію не отримає. Також вона не отримає інформацію про стан здоров’я, якщо військовослужбовець у лікарні, — розповідає адвокат Андрій Калита.

На початку повномасштабного вторгнення люди масово одружувалися, адже так хотіли довести справжність та серйозність своїх почуттів. Раніше ми розповідали про феномен одруження під час війни та що чекає на стосунки далі.

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