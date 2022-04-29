Як одружитися через ZOOM під час війни — кохання не має кордонів

На перешкоді коханим не може стати ані війна, ані відстань. В Україні за час війни шлюб зареєстрували понад 30 тисяч пар. Це значно більше, ніж за попередній рік.

Люди зараз відчувають особливу єдність та значимість стосунків, цінність життя та моменту. Адже “завтра” може не настати для багатьох із нас. Тому й наважуються на цей відповідальний крок значно частіше.

Перешкод у втіленні такого задуму ніхто не бачить, адже тепер можна одружуватися навіть попри відстань та військову службу — через Zoom.

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За допомогою дистанційного формату можна зібрати всіх рідних та близьких, які розділять особливий момент із вами.

Як одружитися через Zoom

Отож для тих, хто обороняє Україну, у постанові про реєстрацію шлюбу в умовах воєнного часу Кабмін значно спростив процедуру укладання шлюбів.

Тепер можна офіційно оформити свої стосунки без фізичної присутності одного або й обох наречених.

А сам шлюб має право реєструвати не тільки працівник РАЦСу, а й командир військовослужбовця чи керівник поліцейського або лікаря.

Це значно спрощує процедуру.

Хто може одружитися через Zoom

Існують певні правила, хто може укладати шлюб дистанційно. Один із наречених повинен бути у складі захисників України:

ЗСУ;

тероборони;

СБУ;

Служби зовнішньої розвідки;

Державної прикордонної служби;

Управління держохорони;

Національної гвардії;

поліції;

закладу охорони здоров’я.

Особою рядового або начальницького складу:

Служби бюро розслідувань;

Державної кримінально-виконавчої служби.

Особою начальницького складу:

Національного антикорупційного бюро;

Бюро економічної безпеки.

Як одружитися дистанційно

Як зазначалося вище, у певних випадках не потрібно звертатися навіть до працівників РАЦСу, все можуть зробити керівники або командири.

Для одруження потрібно подати заяву людині, яка узаконюватиме ваш шлюб. У ній треба вказати дані обох наречених:

ПІБ; дату народження; громадянство; інформацію про можливу зміну прізвища після одруження.

Далі уповноважений скріпляє заяву. Якщо бодай один наречений має змогу, заяву відносять до РАЦСу для подальшої реєстрації акту.

Якщо такої можливості немає у жодного з наречених, до прикладу, один з них стоїть на захисті України, а інший перебуває поза межами України, то командир сам складає акт укладання шлюбу.

Він же й розписує молодят дистанційно, наприклад, через платформу Zoom.

Стресові події дуже впливають на людські стосунки. Хтось постійно свариться, а інші, навпаки, стають рідними одне одному. Чому так відбувається?

Читай, чому люди стають близькими під час війни, у нашому матеріалі.