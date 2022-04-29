Как жениться в ZOOM во время войны — у любви нет границ

Для любви ни война, ни расстояние — не препятствие. В Украине за время войны зарегистрировано более 30 тысяч браков. Это гораздо больше, чем за предыдущий год.

Люди сейчас ощущают особое единство и значимость человеческих отношений, ценность жизни и момента. Ведь “завтра” может не наступить для многих из нас. Поэтому и решаются на этот ответственный шаг гораздо чаще.

Препятствий в реализации замысла никто не видит, ведь теперь можно жениться даже несмотря на расстояние и службу — через Zoom.

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С помощью такого дистанционного формата можно собрать всех родных и близких, которые разделят этот момент с вами.

Как жениться через Zoom

Для тех, кто держит оборону Украины, в постановлении о регистрации брака в условиях военного времени Кабмин значительно упростил процедуру заключения браков.

Теперь можно официально оформить свои отношения без физического присутствия одного или обоих молодожен.

Сам же брак имеет право регистрировать не только работник ЗАГСа, но и командир военнослужащего или руководитель полицейского, врача.

Это значительно упрощает процедуру.

Кто может жениться в Zoom

Есть определенные правила, кто может заключать брак таким образом. Один из влюбленных должен быть в составе защитников Украины:

ВСУ;

терробороны;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Государственной пограничной службы;

Управления госохраны;

Национальной гвардии;

полиции;

заведения здравоохранения.

Лицом рядового или управляющего состава:

Службы бюро расследований;

Государственной уголовно-исполнительной службы.

Лицом управляющего состава:

Национального антикоррупционного бюро;

Бюро экономической безопасности.

Как жениться дистанционно

Как было указано выше, в определенных случаях не нужно обращаться даже к работникам ЗАГСа, все могут сделать руководители или командиры.

Для женитьбы нужно подать заявление человеку, который будет узаконивать ваш брак. В нем следует указать данные обоих молодоженов:

ФИО; дату рождения; гражданство; информацию о возможном изменении фамилии после женитьбы.

Далее уполномоченный скрепляет заявление. Если хотя бы у одного из пары есть возможность, то это заявление относят в ЗАГС для дальнейшей регистрации акта.

Если же такой возможности нет, например, один из молодоженов стоит на защите Украины, а другой находится за пределами Украины, то командир сам составляет акт заключения брака.

Он же и расписывает молодоженов дистанционно, например, через платформу Zoom.

Стрессовые события оказывают большое влияние на человеческие отношения. Кто-то постоянно ссорится, а другие наоборот становятся родными друг другу. Почему это происходит?

Читай, почему люди становятся близкими во время войны, в нашем материале.