Как жениться в ZOOM во время войны — у любви нет границ

Для любви ни война, ни расстояние — не препятствие. В Украине за время войны зарегистрировано более 30 тысяч браков. Это гораздо больше, чем за предыдущий год.
Люди сейчас ощущают особое единство и значимость человеческих отношений, ценность жизни и момента. Ведь “завтра” может не наступить для многих из нас. Поэтому и решаются на этот ответственный шаг гораздо чаще.
Препятствий в реализации замысла никто не видит, ведь теперь можно жениться даже несмотря на расстояние и службу — через Zoom.
С помощью такого дистанционного формата можно собрать всех родных и близких, которые разделят этот момент с вами.
Для тех, кто держит оборону Украины, в постановлении о регистрации брака в условиях военного времени Кабмин значительно упростил процедуру заключения браков.
Теперь можно официально оформить свои отношения без физического присутствия одного или обоих молодожен.
Теперь можно официально оформить свои отношения без физического присутствия одного или обоих молодожен.
Сам же брак имеет право регистрировать не только работник ЗАГСа, но и командир военнослужащего или руководитель полицейского, врача.
Это значительно упрощает процедуру.
Есть определенные правила, кто может заключать брак таким образом. Один из влюбленных должен быть в составе защитников Украины:
Лицом рядового или управляющего состава:
Лицом управляющего состава:
Как было указано выше, в определенных случаях не нужно обращаться даже к работникам ЗАГСа, все могут сделать руководители или командиры.
Для женитьбы нужно подать заявление человеку, который будет узаконивать ваш брак. В нем следует указать данные обоих молодоженов:
Далее уполномоченный скрепляет заявление. Если хотя бы у одного из пары есть возможность, то это заявление относят в ЗАГС для дальнейшей регистрации акта.
Если же такой возможности нет, например, один из молодоженов стоит на защите Украины, а другой находится за пределами Украины, то командир сам составляет акт заключения брака.
Он же и расписывает молодоженов дистанционно, например, через платформу Zoom.
Стрессовые события оказывают большое влияние на человеческие отношения. Кто-то постоянно ссорится, а другие наоборот становятся родными друг другу. Почему это происходит?
Читай, почему люди становятся близкими во время войны, в нашем материале.