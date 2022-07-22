Семейные отношения

Жениться за один день и даже на фронте. Регистрация браков во время войны и почему это нужно сделать военным

Наталья Ничай 22 июля 2022, 14:06
Реєстрація шлюбів під час війни: чому це важливо для військових
Фото: Pexels

Больше новостей
Курс валют
Повысить курс доллара на 25%: каких цен на продукты питания и топливо ожидать украинцам и что означает новый курс валют
вправи для лімфи
Недооцененная лимфа: простые упражнения для запуска лимфы и почему тебе это нужно
Олена Фроляк розповіла, чим займається її донька під час війни
“Мама, я не чувствую, что помогаю кому-то…” Телеведущая Елена Фроляк рассказала, чем занимается ее дочь во время войны
Платіжки за газ: кому платити за споживання, а кому за доставляння
Новые счета за газ окончательно тебя запутали? Объясняем, кому и за что нужно платить и как вернуть деньги
Смотреть больше

Материалы по теме

Курс валют
Повысить курс доллара на 25%: каких цен на продукты питания и топливо ожидать украинцам и что означает новый курс валют
Олена Фроляк розповіла, чим займається її донька під час війни
“Мама, я не чувствую, что помогаю кому-то…” Телеведущая Елена Фроляк рассказала, чем занимается ее дочь во время войны
Відпочинок, кафе
Поговорим о (не)уместности во время войны? Почему стоит избавиться от этого стереотипа
пастила, морозиво, в'ялена вишня
Три небанальных способа заготовить ягоды на зиму: не только варенье и джем

Видео
0:04:11
Курс валют

Повысить курс доллара на 25%: каких цен на продукты питания и топливо ожидать украинцам и что означает новый курс валют
0:04:01
Яка ситуація у Харкові 22 липня: які наслідки обстрілів міста
Трое погибших, оккупанты утром бьют в людные места: репортаж из обстрелянного, но несокрушимого Харькова
0:02:56
Як готуються зустрічати ворога з кордону Білорусі на Рівненщині
Пулями и снарядами готовятся встречать врага из Беларуси: как проходят учения военных в Ровенской области
0:03:51
Українські захисники в ТікТок — гордість мережі
Делятся эмоциями, поют, защищают — украинские военные стали самыми популярными в TikTok
0:03:56
Яка ситуація у селищі Кам’янське 21 липня: наслідки обстрілів
Оккупанты разрушают все и превращают поселок на призрака. Репортаж с прифронтового Каменского
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 22 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 июля
0:04:03
Перехоплені розмови окупантів: калічать себе й просять не вірити новинам
Одни родители покупают машину на “гробовые”, а другие просят калечить себя, чтобы вернуться. Перехваченные разговоры оккупантов
0:02:55
Помри або їдь в Росію історії депортованих українців
Езжайте в Россию, или умирайте: истории переселенцев, судьбы которых украла война
0:03:26
Волонтерський хаб Гуманітарна шафа в Ужгороді
Гуманітарна шафа для каждого: в Ужгороде бесплатно дарят переселенцам вещи первой необходимости
0:06:19
Зліт кар'єри колаборантів росіяни призначають прибиральниць
Взлет карьеры местных коллаборантов: россияне назначают официанток и тамаду “управлять” оккупированными территориями
Больше видео
Платіжки за газ: кому платити за споживання, а кому за доставляння
Читать дальше
Новые счета за газ окончательно тебя запутали? Объясняем, кому и за что нужно платить и как вернуть деньги

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь