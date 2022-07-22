Жениться за один день и даже на фронте. Регистрация браков во время войны и почему это нужно сделать военным

В чрезвычайных ситуациях нашей жизни мы хотим, чтобы наши близкие были рядом. Все проблемы и недоразумения отходят на задний план, важны только человек и твои чувства к нему.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в столице поженились уже более восьми тысяч пар. Эта цифра только на четверть меньше довоенной. Все боле популярными становятся быстрые церемонии — часто молодожены регистрируют брак прямо в день, когда принесли заявление. Многие пары женятся, ведь кто-то из семьи идет воевать.

— Я хочу защищать свою страну. Первые три месяца мне было страшно, досадно, ведь много знакомых там. Я как-то пересилил себя и решил идти служить, — говорит жених Даниил.

Свадьбу молодожены спланировали за три дня, хотя раньше представляли все иначе.

Мы хотели расписаться в аэропорту, в Борисполе была такая услуга. И улететь куда-то, взять небольшое количество друзей, — вспоминают молодые супруги.

За несколько часов пара приобрела парную одежду и пришла в ЗАГС.

Регистрация браков в Киеве

С 24 февраля в Киеве зарегистрировали более восьми тысяч браков. В каждые пятой паре — военные или те, кто собирается защищать страну. Также женят пары даже если мужчина или женщина уже на фронте.

С начала войны мы уже зарегистрировали 300 актов, совершенных командирами воинских частей.

— Командир воинской части на месте боевых действий, на месте воинской части регистрирует акт, состоящий на основании согласия жениха, заполняющего этот акт, и невесты, с которой командир общается с помощью интернета, — рассказывает глава ЗАГСов Киева Рада Дашутина.

Почему лучше жениться / выйти замуж перед тем, как идти на фронт

Жениться или выйти замуж перед тем, как идти воевать, советуют юристы, чтобы не возникало трудностей при получении информации о военнослужащем.

Затруднения могут быть в получении информации о том, где находится военнослужащий(-ая), находится ли он (она) в плену, о его (ее) состоянии.

— Если человек не состоит в официальном браке — он эту информацию не получит. Также он не получит информацию о состоянии здоровья, если военнослужащий (-ая) в больнице, — рассказывает адвокат Андрей Калита.

В начале полномасштабного вторжения люди массово женились, потому что так хотели доказать подлинность и серьезность своих чувств. Раньше мы рассказывали о феномене женитьбы во время войны и что ждет отношения дальше.

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