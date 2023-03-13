Я просто пішла, бо знала, що зможу навчитися і бути корисною — історія зв’язківиці Кари

З 2014 року нашу країну боронять від росіян тисячі чоловіків та жінок. Вони покинули усе та пішли захищати Україну.

Настя на псевдо Кара — зв’язківиця на Бахмутському напрямку. До початку повномасштабного вторгнення дівчина була імейл-маркетологинею у Києві.

— Я просто пішла, бо знала, що зможу навчитися і бути корисною. Не хотілося тікати, коли додому увірвалися вбивці-мародери-ґвалтівники, — розповідає дівчина.

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Початок повномасштабної війни

У ніч на 24 лютого дівчина була вдома зі своїм нареченим, а зранку мала йти на роботу. Та о 5-й ранку їй зателефонував брат і сказав: “Прокидайтеся, збирайтеся, війна почалась”.

— Зібралися ми швидко, наплічники були складені ще задовго до початку війни. Я сіла у машину, підрізала нігті під корінь. Потім заїхали до мами, попрощалися, віддали равлика — нашого домашнього улюбленця — та поїхали у військкомат.

Кара розповідає, що тоді ще не знала, чим займатиметься в армії, та розуміла, що робитиме все, щоб росіян не було на нашій землі.

Життя на фронті

У перші тижні повномасштабної війни дівчина видавала зброю. Вона пригадує, як на третій день до неї прийшов хлопець та попросив замінити його ручний кулемет на полегшений автомат. На її питання: “Чому?” він, ніби соромлячись, прошепотів, що в нього протез ноги і йому важко по лісах бігати за росіянами з кулеметом. Автомат чоловікові видали миттю, а вона ж вкотре переконалася, що з такими людьми нас не перемогти.

Зараз Кара зв’язківиця.

Її завдання полягає у створенні кодплаги для різних підрозділів, враховуючи, хто з ким має спілкуватися.

Також вона займається прошивкою радіостанції, знаходить та купує необхідні запчастини, конектори, антени тощо.

Дівчина пригадує, як уже під Бахмутом точилися важкі бої і їй повідомили, що її друг загинув.

— Навкруги люди, волю емоціям давати не можна. До того ж іще втратили радіостанцію, тому терміново потрібно було сідати за нові кодплаги, змінювати ключі, перепрошивати.

Та всередині була така порожнеча.

Їй знадобилося кілька хвилин, щоб узяти себе в руки та нагадати собі, що там також чиїсь близькі та друзі, яким необхідний зв’язок. Кара поринула у роботу. А за годин п’ять дівчині повідомили, що друг живий, з важкою контузією, але головне, що живий.

До побуту дівчина швидко звикла. Каже, що душу у них немає. Та раз в один – два тижні вони їздять у місце, де є душ і навіть бойлер. Дуже допомагають сухі душі, сухі шампуні та вологі серветки.

Найбільше не вистачає вільного часу з чоловіком і наших прогулянок у вихідні.

— Мрію про родинні веселі посиденьки у батьків удома та сумую за своїми прекрасними колегами.

Раніше ми розповідали історію шляху українського захисника з Бахмута на власне весілля.

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