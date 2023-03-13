Я просто пішла, бо знала, що зможу навчитися і бути корисною — історія зв’язківиці Кари

З 2014 року нашу країну боронять від росіян тисячі чоловіків та жінок. Вони покинули усе та пішли захищати Україну.
Настя на псевдо Кара — зв’язківиця на Бахмутському напрямку. До початку повномасштабного вторгнення дівчина була імейл-маркетологинею у Києві.
— Я просто пішла, бо знала, що зможу навчитися і бути корисною. Не хотілося тікати, коли додому увірвалися вбивці-мародери-ґвалтівники, — розповідає дівчина.
У ніч на 24 лютого дівчина була вдома зі своїм нареченим, а зранку мала йти на роботу. Та о 5-й ранку їй зателефонував брат і сказав: “Прокидайтеся, збирайтеся, війна почалась”.
— Зібралися ми швидко, наплічники були складені ще задовго до початку війни. Я сіла у машину, підрізала нігті під корінь. Потім заїхали до мами, попрощалися, віддали равлика — нашого домашнього улюбленця — та поїхали у військкомат.
Кара розповідає, що тоді ще не знала, чим займатиметься в армії, та розуміла, що робитиме все, щоб росіян не було на нашій землі.
У перші тижні повномасштабної війни дівчина видавала зброю. Вона пригадує, як на третій день до неї прийшов хлопець та попросив замінити його ручний кулемет на полегшений автомат. На її питання: “Чому?” він, ніби соромлячись, прошепотів, що в нього протез ноги і йому важко по лісах бігати за росіянами з кулеметом. Автомат чоловікові видали миттю, а вона ж вкотре переконалася, що з такими людьми нас не перемогти.
Зараз Кара зв’язківиця.
Її завдання полягає у створенні кодплаги для різних підрозділів, враховуючи, хто з ким має спілкуватися.
Її завдання полягає у створенні кодплаги для різних підрозділів, враховуючи, хто з ким має спілкуватися.
Також вона займається прошивкою радіостанції, знаходить та купує необхідні запчастини, конектори, антени тощо.
Фото: Благодійна організація Землячки
Дівчина пригадує, як уже під Бахмутом точилися важкі бої і їй повідомили, що її друг загинув.
— Навкруги люди, волю емоціям давати не можна. До того ж іще втратили радіостанцію, тому терміново потрібно було сідати за нові кодплаги, змінювати ключі, перепрошивати.
Та всередині була така порожнеча.
Та всередині була така порожнеча.
Їй знадобилося кілька хвилин, щоб узяти себе в руки та нагадати собі, що там також чиїсь близькі та друзі, яким необхідний зв’язок. Кара поринула у роботу. А за годин п’ять дівчині повідомили, що друг живий, з важкою контузією, але головне, що живий.
До побуту дівчина швидко звикла. Каже, що душу у них немає. Та раз в один – два тижні вони їздять у місце, де є душ і навіть бойлер. Дуже допомагають сухі душі, сухі шампуні та вологі серветки.
Найбільше не вистачає вільного часу з чоловіком і наших прогулянок у вихідні.
Найбільше не вистачає вільного часу з чоловіком і наших прогулянок у вихідні.
— Мрію про родинні веселі посиденьки у батьків удома та сумую за своїми прекрасними колегами.
Раніше ми розповідали історію шляху українського захисника з Бахмута на власне весілля.
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