Розповіді

Риж — не колір волосся, а стан душі! Історія військової Олени, яка у складі піхоти боронить цілісність нашої країни

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Березня 2023, 08:00
Олена Риж
Фото: Instagram

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