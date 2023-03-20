Риж — не колір волосся, а стан душі! Історія військової Олени, яка у складі піхоти боронить цілісність нашої країни

Мрії на майбутнє досить прості — після перемоги України поїхати до батьків та зібратись за великим столом з усією родиною. Та Олена на псевдо Риж це лише планує, поки знаходиться на службі.
Риж — не колір волосся, а стан душі!
Риж — не колір волосся, а стан душі!
Покинути звичне життя ресторатора й тренера з сервісу та комунікацій, а після чого долучитись до лав ЗСУ вона вирішила близько півроку тому.
Олена розповідає, що відчувала — може робити більше попри те, що мала наповнений подіями рік. Після того як вона о четвертій годині після безсонної ночі підготовки до вебінару почула, що почалась повномасштабна війна, то взялась активно волонтерити.
Допомагала людям евакуюватись з Київської області, а пізніше змогла повернутись до щільного графіку на роботі. Та все вже було не те. Тому Олена розпочала свій шлях, щоб потрапити в лави ЗСУ.
В мене повірили та дали шанс. Для мене це честь. І я зроблю все, щоб виправдати цю довіру, — написала Олена у соцмережах.
В мене повірили та дали шанс. Для мене це честь. І я зроблю все, щоб виправдати цю довіру, — написала Олена у соцмережах.
Жінка зізнається, що коли вона їхала у військову частину, то розуміла, що поки не має необхідних знань. Та найважливіше — вона прагнула вчитись.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олена Риж (@olena_ivanenko_rij)
Допис, поширений Олена Риж (@olena_ivanenko_rij)
Олена уявляла собі, що буде окрема група для новачків. Однак сталось не так, як гадалось. На другий день вона вже отримала зброю та поїхала з усіма на полігон. Наприкінці дня їй вручили РПГ та відправили навчатись ним користуватись.
Це було хвилююче та захоплююче водночас. Тоді я зрозуміла, що навчатись доведеться швидко. Бо “окремого класу для новачків” не існує. І це дуже добре.
Це було хвилююче та захоплююче водночас. Тоді я зрозуміла, що навчатись доведеться швидко. Бо “окремого класу для новачків” не існує. І це дуже добре.
Так за три місяці служби Олена вже встигла змінити не одне місце дислокації: ППД, містечко за кордоном, де проходили навчання, ліси.
Крім того, жінка продовжує вдосконалюватись як боєць. Тому зараз її життя як солдата-піхотинця та санітарки сконцентроване в бліндажі у лісі.
Як всі кажуть: піхота — хребет нашої армії. Та насправді ми — і руки, і ноги. Найбільше навантаження саме на ці частини тіла.
Як всі кажуть: піхота — хребет нашої армії. Та насправді ми — і руки, і ноги. Найбільше навантаження саме на ці частини тіла.
Військовослужбовиця запевняє, що поки їй пощастило мати скрізь місце, де можна піклуватись про себе. І хоча цикл критичних днів від умов збивається, але Олена запевняє, що все це терпимо і вона готова свого часу бути в перших рядах, аби звільняти рідну землю.
Та жінка ділиться, що у цій боротьбі має й особисту мотивацію, оскільки прагне стати мамою та жити в мирній Україні, побачити друзів, які виїхали за кордон, знати, що її батьки та рідні сплять спокійно.
А поки Олена бажає українцям та українкам не шукати ворога серед своїх, а докласти всіх зусиль, аби знищити зовнішнього противника. Та водночас залишатись собою й берегти свій внутрішній світ.
Пам’ятайте, що наша воля сама до нас не прийде, її потрібно виборювати.
Пам’ятайте, що наша воля сама до нас не прийде, її потрібно виборювати.
Просто знала, що зможе навчитись всього потрібного та буде корисною, й Настя. Читай історію зв’язківиці Кари, яка ще донедавна була імейл-маркетологинею.
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