Храм — это люди: военный капеллан Сергей Дмитриев о работе на фронте и собственной миссии

Офицер службы военного капелланства командования Сил ТрО ВСУ Сергей Дмитриев с 1996 года служит в церкви. Но в 2014 году он стал первым священником, перешедшим из Московского патриархата под юрисдикцию Украинской православной церкви.

Сейчас мужчина — военный капеллан 30-й отдельной механизированной бригады.

Сергей Дмитриев в эфире марафона Єдині новини рассказал, что делает капеллан на фронте и как военные воспринимают священников на позициях.

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О работе капеллана с военными

Современная война — это военнослужащие сидят на своих огневых позициях. Они тоже меняются и отдыхают. И священнику не нужно находиться с ними. Он не стрелок и не разведчик.

Он находится в более безопасном месте, где проводит работу с военнослужащими. Это вторая или третья линия. Он может выезжать на передовую, но нет необходимости постоянно находиться там.

Если мы говорим о бригаде или каком-то подразделении, то это очень много людей, а капеллан один и он не может быть вместе со 100-200 людьми. Он общается с небольшой группой людей.

Как выглядит храм на передовой

Его нет. Храм — это люди.

Мне не нужно какое-то специальное место. Конечно, в бригаде есть часовня, или где-то в штабах специальный уголок, где может быть икона, а может и не быть. Мне это не нужно, я считаю, что это лишнее.

С какими вопросами обращаются военные

Это такие же люди из жизни. Это могут быть вопросы домашнего характера, дружбы. Даже можем говорить о книгах. Это не обязательно вопрос религиозного характера.

Это может быть простой разговор. В большинстве случаев капеллан — это человек, который слушает. Может не всегда давать совет, просто быть рядом и пообщаться с военнослужащим.

О чем следует помнить украинцам

Сейчас основная задача общества — понимать, что человек, который сейчас ходит в военной форме, готов отдать жизнь за каждого украинца. Он отдает свое здоровье, свое время.

Мы говорим, что служим народу Украины. И это действительно служение, которое предполагает и жертвенность тоже.

Вера на войне сильно поддерживает дух военных. Многие носят крестики, молятся и имеют маленькие иконки. Даже те, кто не был крещен, принимают веру и просят капелланов крестить их. Читай историю капеллана Юрия о службе на войне.

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