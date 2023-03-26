Храм — це люди: військовий капелан Сергій Дмітрієв про роботу на фронті та власну місію

Офіцер служби військового капеланства командування Сил ТрО ЗСУ Сергій Дмитрієв з 1996 року служить у церкві. Та у 2014 році він став першим священником, який із Московського патріархату перейшов під юрисдикцію Української православної церкви.

Зараз чоловік — воєнний капелан 30-ї окремої механізованої бригади.

Сергій Дмитрієв в ефірі марафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку, що робить капелан на фронті та як військові сприймають священників на позиціях.

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Про роботу капелана з військовими

Сучасна війна — це військовослужбовці сидять на своїх вогневих позиціях. Вони також змінюються та відпочивають. І священнику не потрібно знаходитись з ними. Він не стрілець та не розвідник.

Він знаходиться у більш безпечному місці, де він проводить роботу з військовослужбовцями. Це друга чи третя лінія. Він може виїжджати на передову, але немає потреби постійно знаходитись там.

Якщо ми говоримо про бригаду чи якийсь підрозділ, то це дуже багато людей, а капелан один і він не може бути разом одночасно з 100-200 людьми. Він спілкується з маленькою групою людей.

Як виглядає храм на передовій

Його немає. Храм — це люди.

Мені не потрібне якесь спеціальне визначене місце. Звичайно у бригаді є капличка, чи десь у штабах спеціальний куточок, де може бути ікона, а може й не бути. Для мене це непотрібно, я вважаю, що це зайве.

З якими питаннями звертаються військові

Це такі самі люди із життя. Це можуть бути питання сімейного характеру, дружби. Навіть можемо говорити про книги. Це не обов’язково питання релігійного характеру.

Це може бути проста розмова. У більшості випадків капелан — це людина, яка слухає. Може не завжди давати пораду, просто бути поруч та поспілкуватись з військовослужбовцем.

Про що варто пам’ятати українцям

Зараз основна задача суспільства — розуміти, що людина, яка зараз ходить у військовій формі, готова віддати життя за кожного українця. Вона віддає своє здоров’я, свій час.

Ми кажемо, що служимо народу України. І це насправді служіння, яке передбачає і жертовність також.

Віра на війні сильно підтримує дух військових. Багато з них носять хрестики, моляться та мають маленькі іконки. Навіть ті, хто не був хрещений, приймають віру та просять капеланів похрестити їх. Читай історію капелана Юрія про службу на війні.

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