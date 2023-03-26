Храм — це люди: військовий капелан Сергій Дмітрієв про роботу на фронті та власну місію

Офіцер служби військового капеланства командування Сил ТрО ЗСУ Сергій Дмитрієв з 1996 року служить у церкві. Та у 2014 році він став першим священником, який із Московського патріархату перейшов під юрисдикцію Української православної церкви.
Зараз чоловік — воєнний капелан 30-ї окремої механізованої бригади.
Сергій Дмитрієв в ефірі марафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку, що робить капелан на фронті та як військові сприймають священників на позиціях.
Сучасна війна — це військовослужбовці сидять на своїх вогневих позиціях. Вони також змінюються та відпочивають. І священнику не потрібно знаходитись з ними. Він не стрілець та не розвідник.
Він знаходиться у більш безпечному місці, де він проводить роботу з військовослужбовцями. Це друга чи третя лінія. Він може виїжджати на передову, але немає потреби постійно знаходитись там.
Якщо ми говоримо про бригаду чи якийсь підрозділ, то це дуже багато людей, а капелан один і він не може бути разом одночасно з 100-200 людьми. Він спілкується з маленькою групою людей.
Його немає. Храм — це люди.
Його немає. Храм — це люди.
Мені не потрібне якесь спеціальне визначене місце. Звичайно у бригаді є капличка, чи десь у штабах спеціальний куточок, де може бути ікона, а може й не бути. Для мене це непотрібно, я вважаю, що це зайве.
Це такі самі люди із життя. Це можуть бути питання сімейного характеру, дружби. Навіть можемо говорити про книги. Це не обов’язково питання релігійного характеру.
Це може бути проста розмова. У більшості випадків капелан — це людина, яка слухає. Може не завжди давати пораду, просто бути поруч та поспілкуватись з військовослужбовцем.
Зараз основна задача суспільства — розуміти, що людина, яка зараз ходить у військовій формі, готова віддати життя за кожного українця. Вона віддає своє здоров’я, свій час.
Ми кажемо, що служимо народу України. І це насправді служіння, яке передбачає і жертовність також.
Ми кажемо, що служимо народу України. І це насправді служіння, яке передбачає і жертовність також.
Віра на війні сильно підтримує дух військових. Багато з них носять хрестики, моляться та мають маленькі іконки. Навіть ті, хто не був хрещений, приймають віру та просять капеланів похрестити їх. Читай історію капелана Юрія про службу на війні.
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