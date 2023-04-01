Раненый отец и 15-летняя дочь после инсульта вместе проходят реабилитацию: история несокрушимой семьи Черновых

Станислав Чернов – раненый военнослужащий, его 15-летняя дочь восстанавливается после инсульта. Оба не могут ходить, впрочем, верят, что это временно. Вместе проходят реабилитацию, адаптируются в новой для себя Одессе и мечтают вернуться в родной город.

До начала полномасштабной войны семья Черновых жила в Николаеве. Станислав и его жена Мария имели успешный бизнес.

Вместе путешествовали, обустраивали новое жилье, воспитывали старшую дочь Ангелину и ожидали рождения младшей.

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В ноябре 2021 года ребенку был поставлен диагноз – прогрессирующий сколиоз. Ангелине сделали операцию и после этого жизнь семьи изменилась навсегда. Девочка пережила спинальный инсульт и с тех пор утратила способность ходить.

Мы довольно быстро взялись за восстановление Ангелины. Пытались держаться и не падать духом, – говорит отец.

Но из-за пережитой мама Ангелины родила младшего ребенка преждевременно. Так что рядом всегда был отец. Именно Станислав занимался реабилитацией дочери: разминал ее мышцы, снова учил есть, пел песни и поддерживал как мог.

А потом произошла большая война, и семье пришлось эвакуироваться. После этого Станислав вернулся в Николаев и вступил в ряды морской пехоты. Так и началась его служба.

– Я не мог поступить по-другому. Во-первых, потому что Николаев – родной дом. Во-вторых, потому что у меня там остались родители, близкие, остались теща с тестем. Для меня это было важно. Я понимал, если бы враги дошли до Николаева, следующий город, который они пытались оккупировать, была бы Одесса. А тут уже мои девочки, – говорит мужчина.

Пока Станислав защищал страну, старшей дочери нужно было продолжать реабилитацию. Поэтому семья уехала в маленький городок Модричи во Львовской области. И хотя для полноценного восстановления были все условия, без отца Ангелине было тяжело и физически, и морально.

– Мне очень не хватало его. То есть хотелось что-нибудь сделать с ним: записать вместе видео, посмеяться, поговорить. Папа говорил, чтобы я реабилитировалась сама, что я сильна и все смогу. Я понимала, что не могу без него. Порой вообще не было желания. И я говорила, что если папы нет, то сама я не буду ничего делать, – рассказывает Ангелина.

Еще больше не хватало Станислава его супруге Марии. Ей пришлось заботиться и о новорожденном ребенке, и о старшей дочери Ангелине. Женщина решение мужчины уйти защищать страну поддержала. Впрочем, далось оно ей нелегко.

Вспоминая то время, не могу сдержать слез. Для меня было все это тяжело. Потому что двое детей и за двумя надо было смотреть. Одна в коляске и другая на руках. Я мечтала, чтобы как можно скорее все это закончилось и мужчина вернулся к нам, – говорит Мария Чернова.

Пока Мария заботилась о дочерях, Станислав защищал родную Николаевскую область, а затем и Донбасс. Там в январе во время артобстрела и получил ранение ног. Далее последовали 5 операций и лечение в Днепре и в Луцке. О том, что переживает, семье не рассказывал, чтобы уберечь.

– Он нам ничего не сказал. Мы видели по видеосвязи, что что-то не так. Потом я заметила катетер у папы в руке, но он не признавался, шутил. Мы догадывались, но до конца не понимали. А потом папа приехал к нам на коляске, – рассказывает Ангелина.

В Одессу, где старшая дочь с мая проходит реабилитацию, Станислав Чернов также приехал на коляске. Теперь отец с дочерью тренируются вместе. Восстанавливается военнослужащий в центре Мотус. 75 процентов стоимости реабилитации Ангелины также оплачивает центр.

Финансирование ищут через соцсети, рассказывая историю семьи. Главное, что тренировка дает хорошие результаты. Ангелина уже самостоятельно держит спину, а ее отец наступает на одну ногу.

– Я реабилитирую левую ногу. Там были открытые ранения и раздробленные кости. Сейчас врачи этим занимаются. Я уже на нее встаю, все отлично. Что касается правой ноги, с ней все труднее. Здесь раздроблена пятка. В ней сейчас три шурупа, да еще прохожу несколько месяцев. Тогда начну и ее реабилитировать. А значит, и полноценно ходить, – говорит Станислав.

Чтобы восстановиться не только физически, но и психологически, Станислав также делится историей несокрушимой семьи в соцсетях. Снимает видео реабилитации, совместных прогулок и досуга. Ангелина тем временем мечтает стать графическим дизайнером. И верит, что снова сможет ходить.

Духом она не падает, потому что у нее отец такой несгибаемый. Тренировки очень помогают, и мы верим, что у нас есть шансы. Ангелина положительно себя настроила, верит, что сможет все и все получится, – делится Мария.

Родители ищут страну, которая смогла бы принять их дочь на эпидуральную стимуляцию. Это инновационная процедура, которая может дать шанс Ангелине снова ходить.

– Мы ищем варианты. Швеция и Соединенные Штаты проводили исследования в 2018 году. Но на этом все. Информации не так уж много. Поэтому нужно ехать и узнавать. Как только мы будем понимать, что может помочь нашей дочери и сколько это будет стоить, организуем сбор средств. Мечтаю, чтобы Ангелина уже начала ходить и наступил мир. Это самое главное, чтобы, скорее, все это произошло. Такая мамина мечта, – добавляет Мария.

Станислав передвигается на костылях, старшая дочь — на коляске. Но, несмотря на трудности, семья радуется, что теперь они снова вместе.

Отец и дочь мечтают стать на ноги и вернуться всей семьей в родной Николаев.

– Домой хочется всегда. Мы как раз перед полномасштабной войной переехали в новое жилье. Даже не успели там пожить и были вынуждены уехать. Наша квартира уцелела, но пострадал немного бизнес. Из-за вражеских обстрелов два наших рабочих автомобиля сгорели. Но все восстановим.

Главное, чтобы в Николаеве стало безопаснее, и мы смогли вернуться домой. Благодаря тому, что и реабилитация нам поможет, и просто наконец-то, может, все закончиться. Я надеюсь, что будет победа. И мне не придется снова стоять перед выбором, оставаться с семьей или идти дальше воевать, — заключает мужчина.

Раньше мы рассказывали еще одну историю о жителе Николаева. 53-летний боец на псевдо Батя стал в ряды Нацгвардии в первые дни полномасштабной войны. Сначала мужчина просто пришел на блокпост и сказал, что хочет защищать Николаев от окупантов. Там же позже и принял присягу.

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