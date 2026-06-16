Коли буде гаряча вода у Львові: кінцеві терміни завершення робіт

У Львові триває щорічна кампанія з проведення гідравлічних випробувань магістральних теплових мереж, яка цього року через воєнний стан та потенційні загрози для енергосистеми відбувається за оновленим, поетапним графіком.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на ЛМКП Львівтеплоенерго, комунальники демонструють високі темпи виконання робіт, завдяки чому значну частину ремонтів та ліквідацію пошкоджень на об’єктах вдається завершувати із випередженням затверджених термінів.

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Відновлення централізованого гарячого водопостачання від найбільших джерел теплопостачання міста — ТЕЦ-1 та ТЦ Північна — планувалося лише з 17 червня 2026 року, проте повноцінне підключення абонентів розпочалося вже напередодні.

Протягом учорашнього дня, 15 червня, фахівцям вдалося успішно подати гарячу воду до 314 житлових будинків, серед яких 134 об’єкти розташовані у Франківському районі та 180 — на території Сихівського житлового масиву.

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У підприємстві зауважують, що процес запуску є технологічно складним і тривалим, оскільки магістральні трубопроводи мають великий діаметр і заповнюються теплоносієм поступово, з суворим дотриманням безпечних параметрів тиску, тож підключення решти будинків у цих мікрорайонах триває безперервно.

Загалом планова перевірка міцності мереж у Сихівському, Франківському, Шевченківському, а також частково у Личаківському та Галицькому районах Львова стартувала ще 11 травня.

Протягом цього періоду гаряча вода поверталася до користувачів окремими чергами: перші 108 будинків Личаківського району отримали послугу 18 травня, згодом підключалися окремі квартали Шевченківського та Сихівського районів, наприкінці травня — частина Франківського, а з 5 червня стабільне водопостачання відновили для 204 будинків Шевченківського району.

Поряд із гідравлічними роботами фахівці проводять капітальну заміну аварійних ділянок магістральних трубопроводів великого діаметра на критичних напрямках, зокрема на вулицях Науковій, Володимира Великого, Трильовського та на проспекті Червоної Калини, що є обов’язковим елементом підготовки міського господарства до майбутнього складного опалювального сезону.

Водночас із сьогоднішнього дня, 16 червня, у Львові розпочинається наступний етап комунальних робіт. Згідно з графіком, фахівці приступають до тестування та перевірки надійності роботи трубопроводів у Залізничному районі міста, а також у мікрорайоні Рясне.

У зв’язку із підвищенням тиску в системах для виявлення зношених ділянок та проведення подальших ремонтів, гаряче водопостачання до будинків за вказаними адресами буде тимчасово призупинено.

За планами ЛМКП Львівтеплоенерго, весь комплекс випробувань та ліквідація можливих поривів у цих секторах триватиме рівно два тижні, а повернути гарячу воду мешканцям Залізничного району та Рясного збираються до 30 червня.

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