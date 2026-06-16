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Коли буде гаряча вода у Львові: кінцеві терміни завершення робіт

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Червня 2026, 13:30 3 хв.
гаряча вода у Львові
Фото Pexels

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