Нині майже в кожного з нас є родичі, близькі, друзі чи просто знайомі люди, які воюють на фронті. І всі ми, окрім актуальної ситуації на фронті, слухаємо й веселі історії від військових.

Служба зв’язків з громадськістю 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України опублікувала історію українських військових на фронті. Самі вони себе називають так: “Ландшафтні дизайнери? Ні! Ми шашличники! Жаримо росіян до скоринки!”

Цей ранок житомирські десантники починають із кави. Доки п’ють — чекають на ціль.

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— Може хоч зараз по рації передати ціль, а бувають й тихі дні. Хоча нам би трохи більше цілей, ми точно не втомилися б заряджати, — говорить номер обслуги Володимир.

Його завдання — вчасно заряджати гармату, яка стоїть неподалік в хащах.

За його словами, вони часто за таким ритуалом чекають на ціль. А потім — коли на зв’язок вийде розвідка та відзвітує про влучання.

Ми запікаємо ворога здалеку, на жаль, не бачимо результатів своєї роботи. Тому коли у розвідки є час, вони обов’язково нам передають, по чому ми відпрацювали, — каже бусоліст Денис.

— А ще й коли це все зняли на відео, то взагалі свято подивитися, як “мінусуються” окупанти! Були й техніка російська, і їхні авто, і окопи, повні ворога. Нам усе одно по чому лупити, тільки б їхньої ноги на нашій землі не було, — зізнається він.

Та нарешті тихе кавування перериває скрип рації. Є ціль! — чути звідти.

Тоді всі займають свої позиції: тут ніхто нікого не підганяє, не наказує, бо бійці працюють злагоджено. Націлюються, посилають снаряд, вибух. А після — ще один. Тоді маскують артилерійське озброєння та йдуть до укриття.

Довго відпочивати не будемо. Скоро, напевно, знову ціль прилетить. Працюємо. Така наша робота — країну захищати, — говорить Володимир.

Ландшафтні дизайнери? Ні! Ми — шашличники! Українські військові про будні на фронті / 6 Фотографій

Військова на псевдо Ластівка визнає: артилерійські й життєві орієнтири є дещо схожими. Її історію можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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Фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України.