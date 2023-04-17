Розповіді

Ландшафтні дизайнери? Ні! Ми — шашличники! Українські військові про будні на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Квітня 2023, 20:30
Історія військових
Фото: Facebook

Більше новин
Режим харчування при заняттях спортом: що та коли треба їсти
Спорт та харчування: що та коли їсти, щоб покращити ефект від тренувань
Інтерв'ю Кирила Буданова 2023 - керівник ГУР про контрнаступ і перемогу України
Про контрнаступ ЗСУ, бавовну в Москві, “злив” документів Пентагону і не лише — інтерв’ю Кирила Буданова
Як зрозуміти що у стосунків немає майбутнього
Ти мене більше не кохаєш, або сім ознак, що у твоїх стосунків немає майбутнього — рахувати взялася Наталія Холоденко
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Інтерв'ю Кирила Буданова 2023 - керівник ГУР про контрнаступ і перемогу України
Про контрнаступ ЗСУ, бавовну в Москві, “злив” документів Пентагону і не лише — інтерв’ю Кирила Буданова
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Куди піти в Кам'янці-Подільському — топ-6 місць від Олександра Педана
Куди сходити в Кам’янці-Подільському на вихідних? Добірка цікавих місць від Олександра Педана
Кривдили дівчат
Одного з “організаторів” вечірок, на яких кривдили дівчат, вже взяли під варту — розслідування триває

Відео
0:12:57
Наталія Гуменюк

У передчутті контрнаступу ЗСУ: як росіяни на Півдні оборонні рубежі зводять
0:07:06
Карта бойових дій в Україні 17.04.2023 онлайн
Відбивати десятки атак, тримати оборону та знищувати ворога: карта бойових дій в Україні 17 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Карта бойових дій в Україні 16.04.2023 онлайн
Ще один ворожий літак більше не злетить, а окупанти не прокинуться: карта бойових дій в Україні 16 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Порятунок тварин з Бахмута
З Бахмута від обстрілів врятували півтисячі корів: тварин прихистив фермер
0:02:32
Бійчині ТрО розписали крашанки для дитячого реабілітаційного центру
Я роблю це від душі — у Запоріжжі бійчині ТрО розписали крашанки для діток з реабілітаційного центру
0:04:31
Історія дружби військового та пса з Авдіївки
Він все зрозумів… Після звістки про смерть господаря пса паралізувало
0:14:12
Коли чекати українського контрнаступу
Коли чекати українського контрнаступу, чи вдасться ЗСУ утримати Бахмут? Прогноз Грабського та Гетьмана
0:03:30
Смаколики для ЗСУ
Паски та ковбаски. На Прикарпатті готують смаколики для бійців
0:04:32
Операції для ЗСУ
100 безкоштовних операцій на очі за три місяці! Допоможи захисникам повернути зір
Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн
Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн
Більше відео
Інтерв'ю Кирила Буданова 2023 - керівник ГУР про контрнаступ і перемогу України
Читати далі
Про контрнаступ ЗСУ, бавовну в Москві, “злив” документів Пентагону і не лише — інтерв’ю Кирила Буданова
Підлітки під час війни
Читати далі
Чого хочуть підлітки? Як стати їм опорою під час війни та чи бажають вони відбудовувати країну — це мають читати всі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь