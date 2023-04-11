Розповіді

Мисливці на ворога у лісах та болотах! Історія бійця єгерської бригади про бої, службу та поранення

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 14:00
Андрій Скоринський: історія військового єгерської бригади
Фото: Армія.Inform

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