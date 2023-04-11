Охотники на врага в лесах и болотах! История бойца егерской бригады о боях, службе и ранении

Многие украинцы новость о полномасштабном вторжении россиян застали за границей. Кто-то был на учебе, кто-то — на заработках, а кто-то — в отпуске. Впрочем, очень многие вернулись домой, чтобы быть полезными здесь.

Так и младший сержант Андрей Скоринский. Ему 48 лет. 24 февраля 2022 года он уже полгода работал в Литве мастером по обработке красного дерева. Ему позвонили друзья и сказали, что началась война. Но Андрей был растерян, ведь война длится еще с 2014 года, попросил уточнить, о чем идет речь. Тогда узнал об обстрелах Киева, Харькова, Одессы, Львова и его родной Хмельницкой области.

Мужчина недолго думал, собрал вещи и вернулся домой. 5 марта он находился в своем родном городе и встретился с семьей. Свою историю о службе, втором дне рождения и ранении он рассказал для Армии.Inform.

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Погреб как второй дом и решение пойти воевать

С конца февраля 2023 года Андрей Скоринский продолжает военную службу в должности стрелка в роте охраны отдела Хмельницкого районного ТЦК и СП в родном Волочиске. Но до этого он почти год пробыл на Угледарском направлении в егерской бригаде. Получил ранение, мешавшее службе на фронте. Он вспоминает о своем решении присоединиться к обороне Украины.

Когда он наконец сел ужинать с семьей после долгой разлуки, приятный момент встречи прервал сигнал воздушной тревоги.

Семья спустилась в погреб, и Андрей удивился. Жена сама обустроила его, как второй дом.

Ее аргумент был в том, что в городе есть критические объекты, по которым бьют россияне, поэтому должно быть комфортное укрытие. Там семья просидела три часа, а потом Андрей рассказал им о своем решении.

— Я сказал своим девочкам, что с самого утра беру все необходимые документы и иду в ТЦК. Если снова не возьмут в армию, как это было в 2014 и 2015 годах, поеду в областной центр комплектования, к главному начальнику, или в терроборону пойду, — рассказывает он.

Кто же такие егеря

В этот раз в ТЦК все пошло по плану Андрея. Он прошел предварительное собеседование, там набирали в егерскую бригаду. Мужчина не знал, кто такие егеря. Срочную службу проходил в учебном центре Десна, служил в батальоне по обеспечению учебного процесса Киевского института Сухопутных войск.

— Спрашиваю офицера: “А егерская бригада — это что еще за структура?”

Он говорит мне: “Егери — это охотники на врага в лесах и болотах, бригада в составе Сухопутных войск”. О, думаю, мне подходит, — вспоминает младший сержант.

Он прошел комиссию, на час заглянул домой и вернулся в ТЦК. Вечером того дня бойцы уже ехали на полигон для формирования подразделений и учения. Они учились управлять оружием и изучали основы тактической медицины. Через три недели уже отправились на Угледарское направление.

Андрей вспоминает, что в первом бою были уничтожены два танка.

— Однажды на нас с расстояния где-то в километре подвинули шесть вражеских танков. Враг был уверен, что в этом месте никого против него нет. Подпустив танчики на эффективное для выстрела из гранатометов расстояние, мы два из них сразу сожгли дотла, а уцелевшие экипажи добивали из стрелкового оружия, — говорит боец.

Четыре остальных танка решили изменить направление, но их ждали соседи по флангу Андрея. Так что их тоже удалось уничтожить.

О втором дне рождения

Однажды мужчина был на грани смерти. Утро того дня началось с артобстрела, затем враг применял вертолеты и Су-25. Андрей сидел в окопе, каждые несколько метров от него падала и разрывалась мина.

Я сидел в окопе, вжимаясь спиной в грунт, и вдруг 120-я мина влетела между моих ног в землю, порвала мне берцы, но… не взорвалась! С тех пор я считаю тот день своим вторым днем рождения… — делится он.

Ранение, которое мешало служить

— 14 октября, как раз в День защитников и защитниц Украины, взрывной волной от прилета артиллерийского снаряда мне раздробило два спинных позвонка и левый локоть.

Два обломка из раздробленных позвонков вошли в спинной мозг. Я не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать, — рассказывает о ранении мужчина.

Он был в нескольких госпиталях, так попал и в Хмельницкий. После лечения снова вернулся на позиции, но боль в спине и локте не давала выполнять задания. Через месяц он снова попал в госпиталь, там комиссия сказала, что надо увольняться со службы. Тем не менее, у мужчины было желание продолжать службу, поэтому пришел в районный Хмельницкий ТЦК СП. Он продолжает держать оружие в руках, а на куртке — нарукавный знак батальона отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Наши военные усердно выполняют все задачи. Говорят, что радуются, когда удается уничтожить технику врага. Ранее мы рассказывали историю Ивана Морозовского о боях по разным направлениям.

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