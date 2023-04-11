Охотники на врага в лесах и болотах! История бойца егерской бригады о боях, службе и ранении

Многие украинцы новость о полномасштабном вторжении россиян застали за границей. Кто-то был на учебе, кто-то — на заработках, а кто-то — в отпуске. Впрочем, очень многие вернулись домой, чтобы быть полезными здесь.
Так и младший сержант Андрей Скоринский. Ему 48 лет. 24 февраля 2022 года он уже полгода работал в Литве мастером по обработке красного дерева. Ему позвонили друзья и сказали, что началась война. Но Андрей был растерян, ведь война длится еще с 2014 года, попросил уточнить, о чем идет речь. Тогда узнал об обстрелах Киева, Харькова, Одессы, Львова и его родной Хмельницкой области.
Мужчина недолго думал, собрал вещи и вернулся домой. 5 марта он находился в своем родном городе и встретился с семьей. Свою историю о службе, втором дне рождения и ранении он рассказал для Армии.Inform.
С конца февраля 2023 года Андрей Скоринский продолжает военную службу в должности стрелка в роте охраны отдела Хмельницкого районного ТЦК и СП в родном Волочиске. Но до этого он почти год пробыл на Угледарском направлении в егерской бригаде. Получил ранение, мешавшее службе на фронте. Он вспоминает о своем решении присоединиться к обороне Украины.
Когда он наконец сел ужинать с семьей после долгой разлуки, приятный момент встречи прервал сигнал воздушной тревоги.
Семья спустилась в погреб, и Андрей удивился. Жена сама обустроила его, как второй дом.
Семья спустилась в погреб, и Андрей удивился. Жена сама обустроила его, как второй дом.
Ее аргумент был в том, что в городе есть критические объекты, по которым бьют россияне, поэтому должно быть комфортное укрытие. Там семья просидела три часа, а потом Андрей рассказал им о своем решении.
— Я сказал своим девочкам, что с самого утра беру все необходимые документы и иду в ТЦК. Если снова не возьмут в армию, как это было в 2014 и 2015 годах, поеду в областной центр комплектования, к главному начальнику, или в терроборону пойду, — рассказывает он.
В этот раз в ТЦК все пошло по плану Андрея. Он прошел предварительное собеседование, там набирали в егерскую бригаду. Мужчина не знал, кто такие егеря. Срочную службу проходил в учебном центре Десна, служил в батальоне по обеспечению учебного процесса Киевского института Сухопутных войск.
— Спрашиваю офицера: “А егерская бригада — это что еще за структура?”
Он говорит мне: “Егери — это охотники на врага в лесах и болотах, бригада в составе Сухопутных войск”. О, думаю, мне подходит, — вспоминает младший сержант.
Он говорит мне: “Егери — это охотники на врага в лесах и болотах, бригада в составе Сухопутных войск”. О, думаю, мне подходит, — вспоминает младший сержант.
Он прошел комиссию, на час заглянул домой и вернулся в ТЦК. Вечером того дня бойцы уже ехали на полигон для формирования подразделений и учения. Они учились управлять оружием и изучали основы тактической медицины. Через три недели уже отправились на Угледарское направление.
Андрей вспоминает, что в первом бою были уничтожены два танка.
— Однажды на нас с расстояния где-то в километре подвинули шесть вражеских танков. Враг был уверен, что в этом месте никого против него нет. Подпустив танчики на эффективное для выстрела из гранатометов расстояние, мы два из них сразу сожгли дотла, а уцелевшие экипажи добивали из стрелкового оружия, — говорит боец.
Четыре остальных танка решили изменить направление, но их ждали соседи по флангу Андрея. Так что их тоже удалось уничтожить.
Однажды мужчина был на грани смерти. Утро того дня началось с артобстрела, затем враг применял вертолеты и Су-25. Андрей сидел в окопе, каждые несколько метров от него падала и разрывалась мина.
Я сидел в окопе, вжимаясь спиной в грунт, и вдруг 120-я мина влетела между моих ног в землю, порвала мне берцы, но… не взорвалась! С тех пор я считаю тот день своим вторым днем рождения… — делится он.
Я сидел в окопе, вжимаясь спиной в грунт, и вдруг 120-я мина влетела между моих ног в землю, порвала мне берцы, но… не взорвалась! С тех пор я считаю тот день своим вторым днем рождения… — делится он.
— 14 октября, как раз в День защитников и защитниц Украины, взрывной волной от прилета артиллерийского снаряда мне раздробило два спинных позвонка и левый локоть.
Два обломка из раздробленных позвонков вошли в спинной мозг. Я не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать, — рассказывает о ранении мужчина.
Два обломка из раздробленных позвонков вошли в спинной мозг. Я не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать, — рассказывает о ранении мужчина.
Он был в нескольких госпиталях, так попал и в Хмельницкий. После лечения снова вернулся на позиции, но боль в спине и локте не давала выполнять задания. Через месяц он снова попал в госпиталь, там комиссия сказала, что надо увольняться со службы. Тем не менее, у мужчины было желание продолжать службу, поэтому пришел в районный Хмельницкий ТЦК СП. Он продолжает держать оружие в руках, а на куртке — нарукавный знак батальона отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.
Наши военные усердно выполняют все задачи. Говорят, что радуются, когда удается уничтожить технику врага. Ранее мы рассказывали историю Ивана Морозовского о боях по разным направлениям.
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