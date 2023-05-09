Війна в Україні

Страх, сумніви чи власні мотиви? Чому західні союзники не поспішали постачати Україні зброю після 24 лютого

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Травня 2023, 08:00
чому Україні не поспішали постачати зброю
Фото: Facebook

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