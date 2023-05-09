Страх, сумніви чи власні мотиви? Чому західні союзники не поспішали постачати Україні зброю після 24 лютого

Зараз, коли минула не перша сотня діб повномасштабної боротьби за свободу України, засумніватись у підтримці західних партнерів буває вже досить важко. Адже й дійсно світ згуртувався задля допомоги нашої держави та її захисників.

Однак, як ділиться заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв’ю британському виданню Independent, на ранніх етапах повномасштабної війни західні союзники та комерційні оборонні компанії не поспішали постачати нашій державі зброю.

Чому західні союзники не поспішали постачати Україні зброю

Здебільшого питання полягало у повній передоплаті. Не всі країни вірили, що Україна може вистояти у боротьбі проти Росії достатньо довго.

Зараз важко сказати, коли точно ситуація змінилась, адже цей процес був помірним. І ось вже на сьогодні ми маємо разючу зміну у настроях — світ із захопленням чекає на перемогу України. Крім того, країни підтримують нас не лише словом, але й зброєю.

Українські військові вже проходять тренування на танках Challenger, які Велика Британія надіслала Україні. Та крім них, на озброєнні ЗСУ з’явились M1A2 Abrams, Bradleys зі США. А також в руках українських оборонців — нові та відремонтовані танки Leopard від європейських союзників.

Ми продемонстрували нашу мужність іншим. Що ми надійні, серйозні і готові захищати нашу країну всіма можливими способами.

Та заступник міністра оборони наголошує — цього все одно недостатньо для бажаного результату. Для захисту цивільного населення України та підтримки контрнаступу ЗСУ, потрібні сучасні винищувачі — наприклад, F16.

За словами Володимира Гаврилова, іншого способу, щоб зупинити авіацію окупантів, наразі він не бачить. Загарбники б’ють з глибокого тилу РФ, тому Україні потрібно щось більш потужне, ніж засоби протиповітряної оборони. Це необхідно, щоб була можливість збивати російські літаки на відстані понад 100 км.

Ми наполягаємо на тому, щоб вони (винищувачі,— ред.) були надіслані нам якомога швидше, тому що йдеться про (порятунок, — ред.) життів цивільного населення.

Попри все заступник міністра оборони України запевнив британських журналістів, що українці роблять усе можливе, щоб якомога швидше настав мир на нашій землі, а 2023 рік став роком перемоги України.

Також раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю розкрив деталі планів окупантів і пояснив, чому вони не втілили їх у життя.

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