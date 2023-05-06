Війна в Україні

У нас будуть екскурсії на крейсер — Резніков розкрив деталі потоплення Москви та плани висадити десант в Одесі

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 06 Травня 2023, 09:26
Олексій Резніков інтерв'ю

Більше новин
У нас будуть екскурсії на крейсер — Резніков розкрив деталі потоплення Москви та плани висадити десант в Одесі
Коли садити троянди весною: дати посадок від досвідчених садівників та за місячним календарем
Страви з сухим молоком: рецепти, що можна приготувати
Нічим не гірше за рідке! Що приготувати з сухого молока — кілька рецептів
Церемонія коронації Чарльза III та Камілли: коли і де подивитися
Вітайте нового короля! Коронація Чарльза III та Камілли у Великій Британії — ОНЛАЙН
Тік ток
Тренд на TikTok! У чому небезпека популярних челенджів та як захистити свою дитину
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Це історична подія! Характеристика ракети Кинджал, яку збили українці
костел святого миколая
Як легендарний костел Святого Миколая перетворився на волонтерський хаб та що з ним тепер відбувається
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Умань
Я думала, мене ніхто не врятує… Розповіді постраждалих в Умані, від яких кров застигає у жилах

Відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Це історична подія! Характеристика ракети Кинджал, яку збили українці
0:03:37
костел святого миколая
Як легендарний костел Святого Миколая перетворився на волонтерський хаб та що з ним тепер відбувається
0:03:31
Умань
Я думала, мене ніхто не врятує… Розповіді постраждалих в Умані, від яких кров застигає у жилах
Карта бойових дій в Україні
Росіяни безуспішно атакують Нью-Йорк, але є нюанс: карта бойових дій в Україні 6 травня в режимі онлайн
0:05:01
Росіяни повністю замінували село Кам'янку — міни збирають відрами
Росіяни замінували все село! У Кам’янці люди власними руками розгрібають міни
0:14:20
Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук
Росіяни пішли далі, ніж нацисти! ОБСЄ визнала депортацію дітей злочином
0:04:58
Росіяни обстрілюють будинки людей у Марганці
Лишаються самі згарища! Росіяни прицільно обстрілюють будинки в Марганці
0:06:26
Михайло Подоляк про візит Зеленського до Нідерландів
Три ключові моменти! Подоляк розповів про головне з візиту Зеленського до Нідерландів
0:04:39
Потрапили під обстріл та відразу помстились: як гармати Гіацинт нищать ворога
Росіяни обстріляли ЗСУ та одразу отримали потужну відповідь! Як відпрацьовує Гіацинт по окупантах
0:05:55
Комендантська година в Херсоні та обстріли окупантів — Гуменюк
Знищення неминуче! Наталія Гуменюк передала “привіт” окупантам та розповіла про ситуацію на Херсонщині
Більше відео
Тік ток
Читати далі
Тренд на TikTok! У чому небезпека популярних челенджів та як захистити свою дитину
У нас будуть екскурсії на крейсер — Резніков розкрив деталі потоплення Москви та плани висадити десант в Одесі
Читати далі
Загадкові відтінки людських емоцій: як темперамент допомагає нам пережити стрес

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь