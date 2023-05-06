У нас будуть екскурсії на крейсер — Резніков розкрив деталі потоплення Москви та плани висадити десант в Одесі

Потоплення українським військом крейсера Москва у квітні 2022 року стало не лише символічною подією, але і стратегічною перемогою, яка зупинила просування Росії на Південь України.

Востаннє таке було 100 років тому, під час російсько-японської війни під Цусімою. Японці потопили флагман російського флоту броненосець Князь Суворов. А тепер українці потопили флагман російського флоту.

Тож міністр оборони України Олексій Резніков розкрив деталі планів окупантів і чому вони не втілили їх у життя у спецпроекті Дмитра Комарова Рік. За кадром. Міністр.

Росіяни були переконані, що відстань, на якій перебував крейсер Москва, для нас не досяжна. А у нас з’ясувалася, що досяжна…

Там є деякі технічні нюанси, які адмірал Неїжпапа досі не розкриває. Ми не маємо цього робити, тому що тримаємо це в кишені, щоб потопити ще кілька їхніх кораблів. Потім, після перемоги, й це теж розкажемо.

Крейсер Москва будували у Миколаєві

Резніков також розповів, що під час радянської доби Миколаївський завод побудував чотири однакових кораблі. Це були Мисливці на авіаносці.

Один в один, з відповідним озброєнням, навіть з вертольотною площадкою, басейном, ліфтом, ракетами. Назвемо їх чотири сестри.

Одна сестра служить у Тихоокеанському флоті Російської Федерації, друга — на Балтиці в російському флоті досі. Третя сестра стоїть у нас у Миколаєві, бо вона вже списана, а четверта сестра свого часу була направлена на відновлення у місто Москва.

Мер міста дав гроші з бюджету на ремонт корабля, але за це перейменував його, і він починає зватися корабель Москва, і стає флагманом російського флоту.

І тепер саме цей корабель Москва на дні Чорного моря, де ми з вами як дайвери після перемоги точно зробимо занурення.

— Буде дві екскурсії: спочатку в Миколаєві ми пройдемося по клону крейцера Москва, адмірал Неїжпапа нам покаже, в якому саме місці два українських Нептуна вразили його, як все це виглядало. Походимо потім по ньому, а потім аналогічно спустимося на затоплену Москву.

Плани росіян захопити Одесу і Миколаїв

У знищенні крейсера Москва є військово-стратегічна зміна та ідеологічно-політична.

За словами міністра, стратегічна мета Кремля — повне захоплення Півдня України вся смуга Азов, Чорне море і до Придністров’я, щоб повністю контролювати вихід на Крим, блокувати нас від моря і зупинити нашу економічну незалежність, унеможливити експорт зерна. Росія мала на меті створити загрозу голоду і таким чином змусити Захід з ними домовлятись.

А якби вони замкнули коридор до Придністров’я, який під їх контролем, вони почали б уже погрожувати Молдові. Тоді й починається продовження їх планів відновлення імперії.

Тому Росії було дуже важливо захопити Одесу. Тоді вони пішли на Херсон, мали оминути Миколаїв, поглинути його, звідти атакувати Одесу по суходолу, а з моря десантна операція мала бути.

Але, як зазначає Резніков, завдяки мужності охоронців Миколаєва, окупантів вдалося зупинити, також через шторм у морі десантні кораблі не могли почати операцію — і це все дало час одеситам підготуватися.

— Але ж загроза з моря залишалася, тому що у нас флоту потужного не було, не було й ураження протикорабельного на той момент.

Вони (кораблі росіян – ред.) трималися на рейді, ми їх бачили. Росіяни тероризували, бо знали, що ніхто нічого не зробив би.

А коли потопили Москву на відстані понад 200 км, їм стало зрозуміло, що якщо крейсер пішов на дно, то ставити корабель, який несе на собі шістсот душ моряків, зі своєю технікою легко піде на дно. І вже питання десантної операції з моря — це самогубство.

Дивись також повне інтерв’ю Олексія Резнікова у спецпроекті Дмитра Комарова за посиланням.